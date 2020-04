Kotimaisten maskien valmistus käynnistyy toukokuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan ainakin kaksi kotimaista yritystä valmistelee tuotannon käynnistämistä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Suomessa on valmiudet aloittaa suuren mittaluokan suojamateriaalien valmistus terveydenhuollon tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on hänen mukaansa käynnistänyt toimet, joilla tuotannon käynnistäminen voidaan mahdollistaa.

Lintilän mukaan haasteena laajan kotimaisen tuotannon aloittamisessa on ollut, että Suomessa ei ole ollut vaadittavia koneita ja raaka-aineita.

– Nyt olemme tilanteessa, jossa ainakin kaksi kotimaista yritystä on valmistelemassa suojaintuotannon käynnistämistä, Mika Lintilä kertoo työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo selvittäneensä kotimaisten suojamateriaalien valmistuksen edellytyksiä yhdessä suomalaisen elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa. Selvityksessä on löydetty kymmeniä kotimaisia valmistajia, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä valmistaa joko hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

– Ensimmäinen tavoite on käynnistää kotimaisten suu-nenäsuojainten sekä hengityssuojainten valmistus. Suomessa ei tällä hetkellä ole omaa hengityssuojavalmistusta, mutta useat suomalaisyritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksen suojaintuotannon käynnistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena käynnistää isojen volyymien tuotanto nopealla aikataululla, ministeriöstä kerrotaan.

Yritysten teknistä valmiutta on viikonlopun aikana tutkinut Teknologian tutkimuskeskus VTT. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt keskustelut VTT:n arvioissa esiin nousseiden yritysten kanssa ja selvittänyt, miten esimerkiksi Business Finlandin rahoituksella on mahdollisuus vauhdittaa kotimaisen tuotannon liikkeelle lähtöä.

Suojaimien ja niissä käytettävien materiaalien sekä valmistuksessa tarvittaviin laitteisiin kohdistuu maailmalla tällä hetkellä ministeriön mukaan poikkeuksellisen kova kysyntä, joka saattaa myös vaikeuttaa kotimaisen valmistuksen liikkeelle lähtöä. Mikäli suunnitelmat etenevät odotusten mukaisesti, kotimainen hengityssuojainten ison mittakaavan valmistus käynnistyy toukokuussa.

Valmisteluja laajamittaisen kotimaisen suojamateriaalituotannon aloittamisesta on käyty koko ajan. Neuvottelut kahden keskeisen toimijan kanssa loppumetreillä. https://t.co/Igin8eK6Vg — Mika Lintilä (@MikaLintila) April 7, 2020