“Kotimainen maatalous osa turvallisuutta”

Kokoomusedustajat pitävät maataloudelle myönnettyä lisärahaa kannattavana.

Kokoomuksen kansanedustajien mukaan maatalouden tuottavuutta on parannettava suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi. Asiasta kertovat kansanedustajat Susanna Koski, Markku Eestilä ja Arto Satonen tiedotteessaan.

– Maatalouden kannattavuus on ollut jo pitkään kriisissä ja esimerkiksi viljasadosta on ennustettu tulevan 2000-luvun pienin. Tuskin koskaan aiemmin kotimaisen maatalouden tulevaisuus on näyttänyt niin heikolta kuin mitä se nyt on, Susanna koski toteaa.

Kansanedustajat alleviivaavat, että hallituksen myöntämä 86,5 miljoonan euron suuruinen lisäraha kannattavuusongelmien lieventämiseen on kannattava. He linjaavat, että suomalaisen ruuan turvallisuuden, puhtauden ja terveellisyyden lisäksi on myös otettava huomioon suomalaisen maatalouden tuoma kokonaishyöty valtiolle.

– Kotimainen maatalous ja elintarviketuotanto ovat osa turvallisuuspolitiikkaa ja kriisien ennaltaehkäisyä. Jo sen vuoksi on välttämätöntä, että viljelijöille kohdennetaan taloudellista tukea silloin, kun esimerkiksi vaikeat sääolosuhteet sitä edellyttävät, Eestilä sanoo.