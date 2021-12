Kotimaan jouluposti kannattaa lähettää ajoissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotimaan joulumuistamisten lähetyspäivät ovat ajankohtaisia lähiaikoina, muistuttaa Posti tiedotteessaan. Euroopan postitusten kanssa kannattaa pitää jo kiirettä.

Kotimaan pakettien viimeinen lähetyspäivä on tiistai 21.12.

Kotimaan pienet XXS-paketit, jotka jaetaan suoraan vastaanottajan postiluukkuun tai -laatikkoon, pitää lähettää viimeistään 17.12. Paketit voi maksaa osoitteessa posti.fi/laheta tai OmaPostissa ja postittaa kirjelaatikosta.

Euroopan maihin pakettien viimeinen postituspäivä on huomenna 8.12. Pohjoismaihin lähetettävät paketit on hyvä postittaa viimeistään 14.12. Baltiaan lähetettävien pakettien viimeinen postituspäivä on 16.12.

Lopulliset päivämäärät saattavat vielä muuttua joulunalusajan lentoyhteyksien ja niiden kapasiteetin tarkentuessa. Ajantasaiset tiedot löytyvät Postin sivulta.

Joulutervehdyksen ikimerkillä varustetut joulutervehdykset ehtivät jouluksi perille, jos ne postitetaan viimeistään tiistaina 14.12. Kirjelaatikkoon kortteja voi jättää silloin kello 24:ään asti.

Joulutervehdyksen ikimerkin tunnistaa lumihiutale-symbolista. Nämä joulutervehdykset on hyvä postittaa Postin punaisessa postituskuoressa.

Kotimaan ikimerkillä varustetut joulukortit jaetaan jouluksi vastaanottajille, jos ne postitetaan viimeistään sunnuntaina 19.12. Kotimaan ikimerkin tunnistaa Suomen kartta -symbolista.

Jos joulukorttien lähettäminen jää viime tippaan, kotimaan ikimerkin viereen voi lisätä Plus-merkin, jolloin kortteja voi postittaa tiistaihin 21.12. asti kirjelaatikkojen ja postien jättöpisteiden tyhjennysaikataulujen mukaan.

Joulutervehdyksiä ehtii lähettää vielä myös Euroopan maihin sekä Pohjoismaihin ja Baltiaan. Kaikkien ulkomaille lähetettävien joulutervehdysten viimeiset postituspäivät voi tarkistaa osoitteesta posti.fi/joulu. Ulkomaan ikimerkin tunnistaa maapallo-symbolista.

Pohjoismaihin korttien viimeinen postituspäivä on 14.12. (Tanskaan jo 7.12.), Baltiaan 16.12. ja muualle Eurooppaan 8.12.

Joulupostimerkit tulivat myyntiin kauppoihin, kioskeihin ja posteihin jo marraskuun alussa. Niitä voi tilata myös Postin verkkokaupasta shop.posti.fi.

Joulupostitusten yhteydessä kannattaa tarkistaa, että paketeissa ja korteissa on oikeat osoitetiedot. Joulutervehdykseen kirjoitetaan vastaanottajan etu- ja sukunimi, katuosoite, talon numero, rapun ja asunnon numero sekä postinumero ja postitoimipaikka. Katujen kirjoitusasut ja postinumerot voi tarkistaa posti.fi/postinumerohaku

Paketteihin kannattaa lisätä myös vastaanottajan puhelinnumero, mikä nopeuttaa saapumisilmoituksen lähettämistä.