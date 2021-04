Kotihoidon työntekijöillä tartuntoja Lappeenrannassa

Lappeenrannan itäisen alueen kotihoidossa muutamalla hoitajalla on todettu koronatartunta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten mukaan altistuneet työntekijät ja asiakkaat on tartuntatautilääkärin toimesta asetettu karanteeniin sekä todennetusti koronavirukseen sairastuneet eristykseen.

– Testaamme nyt sekä kotihoidon työntekijöitä että asiakaskuntaa laajasti, jotta mahdolliset oireettomatkin tartunnat saadaan seulottua ja täten hidastettua koronaviruksen leviämistä, kommentoi tilannetta Eksoten kotihoidon palvelupäällikkö Miia Inna.

Eksoten mukaan kotihoidossa on käytössä erityiset suojaustoimet ja prosessit, joilla minimoidaan koronaviruksen leviämisriskiä. Työntekijöillä on ohjeita suojaamista ja hygieniaa koskien myös koronapotilaiden hoitoon.

– Meillä on sekä palvelujen hallinnan että työntekijöiden tasolla vastuu pitää turvassa asiakkaat ja kollegat. Tätä tartuntaketjua on tutkittu tarkasti kotihoidossa. Olemme käyneet läpi tilanteita, joissa tartunta on voinut tapahtua. Ohjeita on kerrattu ja tarkennettu sen osalta, miten voimme jatkossa ehkäistä vastaavien tilanteiden tapahtumista, sanoo Inna.

Hänen mukaansa tavanomaisia varotoimia noudetaan kaikkien asiakkaiden hoidossa. Esimerkiksi suojaimien riisumisessa täytyy noudattaa täsmällisesti oikeaa järjestystä, jotta vältetään tilanne, jossa omilla käsillä levitetään virusta ympäristöön. Sairaana töihin on kiellettyä tulla. Jos asiakkaalla on, tai hänellä epäillään koronavirusinfektiota, ovat kosketus- ja pisaravarotoimet vielä tiukempia.

Yksittäisiä koronavirustartuntoja on lisäksi ilmennyt Eksoten omissa sekä Eksoten ostopalveluyksiköissä. Tilanteet ovat Eksoten mukaan tartuntatautiyksikön hallinnassa. Näissä tapauksissa koronalle altistuneet on tavoitettu ja tartunnan saaneet asetettu eristykseen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri muistuttaa, että koronarokotuksista huolimatta kaikista voimassa olevista koronasuosituksista ja -rajoituksista on pidettävä kiinni.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tiedottanut, että vielä ei ole riittävästi tietoa siitä, kuinka hyvin rokote estää tartuttamista. Valtakunnallisia ohjeistuksia muutetaan tiedon karttuessa, mutta toistaiseksi toimintasuositukset ovat varovaisuusperiaatteen mukaisesti samat sekä rokotteen saaneille että heille, joilla ei vielä ole rokotuksen antamaa suojaa.

Rokotuksen jälkeen on edelleen tärkeää pitää turvaväliä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää maskia, kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista, hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin sekä noudattaa myös muita ohjeita koronaviruksen torjumiseksi.

Lähikontakti syntyy THL:n mukaan esimerkiksi silloin, kun henkilöllä on yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle kahden metrin etäisyydellä tai fyysinen kontakti koronatapaukseen. Lähikontakti syntyy myös, jos on syntynyt suojautumaton kontakti eritteisiin kuten ysköksiin.