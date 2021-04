Kotien avaimet muuttuvat tämän näköisiksi

Uuden avaimen patentti on voimassa vuoteen 2040.

Lukkovalmistaja Abloy kertoo tuovansa markkinoille seuraavan sukupolven mekaanisen lukitusratkaisun.

Uuden Abloy Easy-tuotteen patentti ulottuu vuoteen 2040 asti. Tuotteet valmistetaan kotimaassa Joensuun tehtaalla, ja niille on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki.

– Suomalaisten kotien luotettu avain on luonut nahkansa. Easy on tutun Abloy Sento-lukituksen seuraava, kehittyneempi polvi. Meillä on käsillä uusi, päivittyneempi versio lukosta, joka on saanut alkunsa yli 110 vuotta sitten. Lujatekoinen mekaaninen lukitus on aina toimintavarma ja pitkäikäinen ratkaisu, Abloyn myynti- ja markkinointijohtaja Jari Perälä kertoo tiedotteessa.

Muotoilussa on pyritty siihen, että avainta on miellyttävä sekä helppo käyttää. Avain on symmetrinen ja se menee lukkoon kummin päin tahansa. Avainlehti ja sen väritunniste ovat isommat kuin edeltäjissään, jotta eri avaimia on helppo yksilöidä.

Easy on sarjoitettavissa laajempiin kohteisiin kuin Abloy Sento -avainjärjestelmä. Avaimessa oleva yksilöllinen QR-koodi mahdollistaa varmemman tunnistamisen ja hallittavamman avainten jakamisen.