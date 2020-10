Kotidata vastaa liitolle: Räikeä väite

Suomen Kotidata vastaa Ammattiliitto Pron torstaina esittämiin väitteisiin.

Pro vastasi tiedotteellaan torstaina Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen avoimeen kirjeeseen. Nyt väitteisiin vastaa Kotidatan operatiivinen johtaja Minna Lassila.

Pro totesi tiedotteessaan, että ammattiliitto ”on yrittänyt pitkään ratkaista Suomen Kotidatan riitaa neuvottelemalla yrityksen kanssa. Vielä keväällä 2020 yrityksen johtaja Pekka Kantolan kanssa käydyissä keskusteluissa jäimme käsitykseen, että jäsentemme tilanteeseen löytyy ratkaisu”, kertoi ICT- ja viestintäsektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta.

Lassilan mukaan mitään virallista neuvottelua ei olla käyty Pron kanssa, muutamia puhelinkeskusteluja ja sähköposteja tekijöiden esittämistä kysymyksistä.

– Olemme luonnollisesti käyneet tarkempia keskusteluja oman neuvottelukumppanin PAMin kanssa sekä pyytäneet liitoltamme selvityksiä eri asioihin.

Pron mukaan ”ICT-alan yritys Suomen Kotidata tuottaa alihankintapalveluita suurille suomalaisille teleoperaattoreille. Kotidata on päässyt operaattorijättiläisten suosioon ennen kaikkea alhaisella hinnoittelullaan. Halpojen hintojen takana on se, että yritys maksaa työntekijöilleen lähes 50 prosenttia alempaa palkkaa kuin vastaavaa työtä tekevät ICT-alan yritykset.”

Minna Lassilan mukaan ”tämä on räikeä väite, jos ei edes tiedetä, mitkä ovat toteutuneita tuntipalkkoja yhtiössämme”.

– Ensinnäkin tekijöillä on oiva mahdollisuus ansaita enemmän kuin ict-tes määrittelee, myös lähtöpalkkamme ovat keskimäärin korkeampia kuin kaupan alan tessin vähimmäissuositukset. Käytössä on ollut palkitsemisjärjestelmä, jota yritys omalla riskillään on nyt parantanut vielä entistä kannustavammaksi. Uusi palkitsemisjärjestelmä on jo otettu käyttöön ja se mahdollistaa sen, että keskitason suoriutujatkin omalla aktiivisuudella ja myynnillä pääsevät todella kilpailukykyiseen ansaintaan.

Pron Hakalan mukaan ”yritys maksaa niin huonoa palkkaa, että se voi tehdä operaattorien kanssa niin halpoja sopimuksia, ettei ICT-alan työehtoja noudattavilla yrityksillä ole hintakilpailussa menestymisen mahdollisuuksia. Ammattiliittona Pro ei voi tukea epätervettä kilpailua työehdoilla.”

Kotidatan Lassilan mukaan ”tässä on todella tärkeätä täsmentää, että Kotidata ei tee varsinaista ict-työehtosopimuksen määrittelemää operaattoreille tehtävää työtä, jota on mm. televerkkojen rakentaminen, kaapeloinnit, taikka valokuidun asentaminen. Emme myöskään tee operaattoriliittymien tai -sopimuksien myyntiä. Asiakkainamme on kyllä operaattoreita, mutta myymme kuluttajapuolen laitteita ja tarvikkeita sekä autamme niiden käyttöönotossa ja itse käytössä.

”Kotidata liittyi Kaupan liiton jäseneksi vasta keväällä 2019, sen jälkeen, kun Pro oli ryhtynyt ajamaan jäsentensä asiaa”, sanoi Hakala.

Lassilan mukaan Kotidatan liittyminen Kaupan Liittoon ei liity mitenkään Pron toimintaan.

– Olemme noudattaneet aina kaupan työehtosopimusta, jo vuodesta 2015. Luonnollisena siirtona henkilöstömäärän kasvaessa on työnantajan myös huolehdittava järjestäytymisestään. Henkilöstöstämme vain osa, noin puolet kuuluvat Prohon.

”-Yrityksen henkilöstö oli tätä ennen jo yli vuoden ajan koittanut paikallisilla neuvotteluilla Pron tukemana neuvotella asiaa kuntoon”, kertoi Hakala.

Lassilan mukaan Pro ei ole ollut neuvotteluissa mukana, asioita on hoidettu tarvittaessa PAMin kanssa.

”Yritys väittää noudattaneensa kaupan työehtosopimuksen työehtoja jo aikaisemmin. Tämä ei pidä paikkaansa. Pron näkemyksen mukaan yritys on systemaattisesti rikkonut jopa kaupan työehtosopimuksen määräyksiä.”

Lassila toteaa, että Kotidata on noudattanut Kaupan työehtosopimusta vuodesta 2015 lähtien, eikä ole koskaan muuta sopimusta noudattanutkaan.

– Henkilöstömäärän kasvaessa henkilöstö valitsi itselleen luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun. Ollakseen virallisesti yhtiömme henkilöstön edustama luottamusmies, piti ko. henkilön liittyä myös PAMiin. Hän edelleen kuuluu myös Prohon.

”Pro ei määrittele sitä, mitä Kotidatan tekeminen on”

Pro sanoi tiedotteessaan, että ”työtuomioistuimen todenneen, että yritys voi noudattaa kaupan työehtosopimusta, ja asia luonnollisesti yrityksen valitseman järjestäytymisenkin nojalla niin. Pron näkemyksen mukaan kaupan työehtosopimus ei tunnista yrityksessä tehtävää työtä”.

Lassilan mielestä on hienoa kuulla, että Pro nyt myöntää sen, että kaupan työehtosopimus on oikea ja että tärkeintä on sopia työehdoista.

– Työehdot taas määritellään sen mukaisesti mitä Kotidatan tekijät tekevät. Tässä ymmärtääksemme piilee koko ongelman ydin. Pro kun ei määrittele sitä, mitä Kotidatan tekeminen on. Pääasiallinen tehtäväkuva nähdään täysin eri tavalla. Pro näyttää ottaneen jonkun toisen yhtiön toimenkuvat. Pron määritelmät eivät yksinkertaisesti vastaa Kotidatan pääasiallista tehtäväkuvaa. Kotidatalaiset auttavat asiakkaita digiarjen pulmatilanteissa, laitteiden käytössä ja käyttöönotossa. Nämä ovat toimia, joihin ei vaadita tietoliikenneasentajan pätevyyttä, järjestelmä- tai verkkoasiantuntijaa, Lassila sanoo.

Hän toistaa, että Kotidata ei tee ict-työehtosopimuksen määrittelemiä tehtäviä operaattorimaailmassa, se ei rakenna televerkkoja tai vedä kaapeleita eikä asenna valokuitua.

– Tekijöiltämme ei tekemisessä vaadita operaattorien tieto- ja teleteknistä osaamista. Parhaimmat tulokset meillä tekevät tekijät, joilta löytyy hyvä asiakaspalveluosaaminen, myyntihenkisyys ja perusosaaminen kuluttajapuolen mobiililaitteista ja kodin digilaitteista. Tekijöidemme tehtävänimike on aina ollut asiakasneuvoja. Kaupallisissa tehtävissä olemme kannustaneet myynnillisyyden kautta työntekijöitä parempaan ansaintaan ja tarjonneet kannustavia lisäansaintamahdollisuuksia.

”Kotidatan toimihenkilöt ovat olleet pitkään, jo yli 2,5 vuotta, järjestäytyneitä Prohon. Emme siis ole mitenkään käynnistäneet tai harjoittaneet aggressiivista jäsenhankintaa. Emme kyseenalaista yrityksen kyseenalaista järjestäytymistä Kaupan liittoon, joten toivomme, että myös EK:n johto kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisvapautta”, sanoo Hakala.

Lassilan mukaan Kotidatan 65 työntekijästä kaikki eivät kuulu liittoihin.

– Osa kuuluu edelleen PAMiin, osa toisiin liittoihin. Prolaisia = lakkoon osallistuvia on noin puolet. Kevään ja kesän 2020 aikana työntekijöistä, joidenka ay-jäsenyydestä työnantaja ylipäätään tietää viisi tekijää siirtyi PAMista Prohon. Pro ei siis edusta koko henkilöstöä, mutta katsoo oikeudekseen vaikuttaa koko yhtiön toimintaan ja näin kaikkien työntekijöiden tilanteeseen.

”Pitkä lista rikkomuksia”

Pro sanoi sen tietoon tulleen ”pitkän listan yrityksen tekemistä rikkomuksista. Yritys on lomauttanut työsuojeluvaltuutetun ja samanaikaisesti rekrytoinut samoihin tehtäviin uutta henkilöstöä.

Lassila toteaa, että väite ei pidä paikkansa.

– Yhtiön yksi liiketoiminta-alue pysäytettiin kokonaan koronatilanteen vuoksi ja tekijät jouduttiin lomauttamaan, työsuojeluvaltuutettu osalomautettiin kyseiseen liiketoiminta-alueeseen liittyvistä työtunneista. Rekrytointeja ei ole lomatusten aikana tehty samoihin tehtäviin.

Pro väitti myös Kotidatan ”jättäneen maksamatta matkakorvauksia”.

Lassilan mukaan tämäkään ei pidä paikkansa, yksittäinen taksikorvaus kolmen vuoden takaa oli epähuomiossa jäänyt maksamatta.

– Tekijä ei ollut myöskään muistanut asiasta kertaakaan muistuttaa ennen kuin kertoi asiasta Pron tiedotteessa. Tiedotteessa mainittu maksamattomaksi väitetty päivärahakorvaus ei ole jäänyt maksamatta. Asiasta löytyy maksutosite ja jopa työntekijän kuittaus asiasta, toteaa Lassila.

Niin ikään Pron mukaan ”yritys on kieltäytynyt maksamasta vuosilomarahoja”.

Lassila huomauttaa, että lomarahat maksetaan niille, joille kertyy vuosilomaa.

– Kun lomakorvaus maksetaan kuukausittain ei synny oikeutta lomarahaan (tarvittaessa töihin kutsuttavat tekijät).

Pro tiedotti, että ”yritys on määrännyt, että työtunneiksi saa kirjata vain kaksi – kolme tuntia riippumatta työtehtävän vaatimasta ajasta.”

– Tämä ei pidä paikkaansa. Kaikki työhön käytetty aika on ohjeistettu merkittäväksi työajaksi. Tätä asiaa ei ole ymmärretty oikein, ohjeistusta on parannettu, on myös kehitelty entistä ohjaavampi työajan seurantaraporttipohja. Olemme pyytäneet työntekijöitä ilmoittamaan, mikäli heillä on epäily omien työaikamerkintöjen virheistä. Emme ole saaneet yhtäkään ilmoitusta em. asiasta, Lassila sanoo.

Pron mukaan ”yritys on laiminlyönyt yhteistoimintalain mukaiset neuvotteluvelvoitteet”.

Lassila kiistää myös tämän.

– Kaikki pöytäkirjat ja ilmoitukset on tehty, sekä neuvottelut pidetty yt-lain mukaisesti, prosessin aikaraamit noudattivat koronatilanteen vuoksi poikkeuksellisiksi määriteltyjä aikatauluja.

”Yritys on uhkaillut ja painostanut henkilöstöään toistuvasti, myös laillisten työtaisteluiden aikana”, väitti Pro.

– Yhtiö on yrittänyt ylläpitää keskusteluyhteyttä henkilöstön kanssa, ja välittää tietoa kehitystoimenpiteistä ja halusta neuvotella yhdessä. Lakon aikana yhteydenpitoa on pidetty töissä olevien kesken. Kiistämme jyrkästi, että tekijöitämme olisi painostettu tai uhkailtu. Lassila sanoo.

”Yrityksen toiminnasta on kanneltu sekä aluehallintovirastoon että yhteistoiminta-asiamiehelle”, kertoi Pro.

Lassilan mukaan useista pyynnöistä huolimatta yritys ei ole saanut yhtäkään yksilöityä ilmoitusta väärinkäytöksistä tai laiminlyönneistä.

– Aluehallintovirastolta ei toistaiseksi ole tullut yhteydenottoa. Yritys on saanut selvityspyynnön Yt-asiamieheltä ja tulemme vastaamaan siihen määräajassa koskien yt-menettelyn noudattamista. On hienoa, että vihdoinkin asioihin saadaan selvyys ja pääsemme selvittämään asioita, hän sanoo.

”Puututtuamme asiaan on yritys tehnyt joitain korjauksia toimintaansa. Luottamusta yrityksen henkilöstön ja työnantajan välillä ei kuitenkaan ole, ja siitä syystä Pro haluaa turvata jäsentensä tilanteen ja löytää neuvotteluratkaisun yrityksen ja Pron väliseksi sopimukseksi. Tässä ei kuitenkaan ole, valtakunnansovittelijan avusta huolimatta, onnistuttu,” Pron Hakala totesi.

Lassilan mukaan Kotidata on kehittänyt toimintaansa ja tuotteitansa, yhteistyömalleja sekä henkilöstön hyvinvointia koko historiansa ajan.

– Pro ei ole vaikuttanut kehittämistoimenpiteisiin, joita on edistetty yhdessä henkilöstön edustajien kanssa jo vuosien ajan. Pro haluaa ottaa roolin neuvotteluratkaisun etsijänä, mutta asettaa yksipuolisesti omat ehtonsa, eikä oikeasti halua ratkaista asioita työntekijöiden etua ajatellen, toteaa Lassila.

