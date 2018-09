Kosovossa protestoidaan mahdollista aluevaihtoa Serbian kanssa

Kosovossa on järjestetty laajoja protesteja mahdollisia Serbian kanssa tehtäviä maa-alueiden vaihtoja vastaan. Mielenosoittajia laskettiin olleen jopa 20 000. Esitetyssä maa-alueiden vaihdossa osa Pohjois-Kosovon serbienemmistöisistä alueista siirtyisi Serbialle ja Etelä-Serbian alueista Kosovolle. Asiasta kertoo Radio Free Europe.

Mielenosoitusten taustalla on Kosovon albaaninationalistinen pääoppositiopuolue Vetëvendosje, joka vastustaa Kosovon presidentti Hashim Thacia. Thaci on nostanut ajatusta maa-alueiden vaihdosta julkisuuteen, mikä on saanut opposition syyttämään hänta kaupankäynnistä Kosovon mailla.

Donald Trumpin hallinto on ilmaissut tukensa alueidenvaihdolle, kuten myös osa EU-johtajista. Useat länsimaat Saksan johdolla ovat kuitenkin pitkään vastustaneet maa-alueiden vaihtoa, sillä sen uskotaan johtavan levottomuuksiin jo nyt epävakaalla rajaseudulla.

Kosovon presidentti Thaci vieraili tänään Pohjois-Kosovossa. Vierailua turvaamaan lähetettiin kosovolaisia turvallisuusjoukkoja, mikä sai Serbian asettamaan omat turvallisuusviranomaisensa valmiuteen. Tilanne sai EU:n ulkopoliittisen korkean edustajan Federica Mogherinin esikunnan vaatimaan molemmilta osapuolilta rauhallisuutta ja pidättäytyväisyyttä.

Kosovo, jonka suurin etninen ryhmä on Kosovon albaanit, julistautui itsenäiseksi Serbiasta vuonna 2008. Serbia ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä, mutta yhteensä 111 YK:n jäsenvaltiota on. Myös Suomi tunnusti Kosovon itsenäisyyden pian itsenäisyysjulistuksen jälkeen.

“No bargaining with national land!” chant an estimated 20k protesters in Prishtina today, against the territory swap that is being discussed by presidents of Kosovo & Serbia. Chants also heard: “Down with Hashim Thaci!” pic.twitter.com/BB376bw4pk

