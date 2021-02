Koskelan julma teinimurha, näin hallitus siitä sanoo

Ministereistä vain keskustan Annika Saarikko totesi kyselytunnilla osanoton omaisille.

Eduskunnan kyselytunnilla kysyttiin suomalaisia järkyttäneestä Helsingin Koskelan erittäin raa’asta 16-vuotiaan pojan murhasta.

Seuraavassa ovat ministerien asiasta antamat ensimmäiset sanatarkat vastaukset.

Hallitukselta tiedusteltiin ensin lastensuojelulain nopeasta muuttamisesta, jotta ammattilaiset saisivat lisää keinoja ja voimavaroja auttaa lapsia ja estää väkivallanteot. Vastannut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) käänsi asian henkilöstömitoitukseen.

– Kysymys on erittäin ajankohtainen, aiheellinen ja vieläpä tarpeellinen. Ajattelen, että se keskeisin kysymys on, minkälaisten ammattilaisten voimin näitä asioita tehdään ja lapsia suojellaan. Kyllä se henkilöstömitoitus on yksi keskeisimpiä, ja tältä osin me tulemme tällä hallituskaudella kiristämään henkilöstömitoitusta, jotta lapsilla olisi käytettävissään ammattilaisia, jotka sitten auttaisivat, Krista Kiuru sanoi.

Tämän jälkeen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi seuraavasti:

– Kiitokset erittäin tärkeästä kysymyksestä. Tähän liittyen itse asiassa juuri nyt olemme lähettämässä asetusesitystä lausunnoille siitä, kuinka poliisin virka-apu lastensuojelulle ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle voisi jatkossa olla maksutonta. Tämä on erittäin tervetullut muutos sinne kentälle, jossa työntekijät ovat kovassa paineessa ja apua pitäisi saada matalalla kynnyksellä. Ei saa syntyä tilanteita, joissa rahan takia jätetään auttamatta. Sen lisäksi, että lastensuojelun resursseja parannetaan, niin tietysti hallituksen tehtävä on parantaa kaikkialla lasten, nuorten hyvinvointia liittyen koulutukseen, asumiseen, perusturvaan ylipäätään ja sitä perheiden hyvinvointia tukea. Lisäksi lisäämme moniammatillista yhteistyötä viranomaisten kesken. Usein olen täällä nostanut ankkuritoimintaa ja muun muassa omapoliisimallia, jos on tilanteita, joissa lapsella tai nuorella on pitkään ollut vaikeaa, ja poliisi voi kootusti tätä nuorta sitten tukea, ettei joka kerta tule taas uutta viranomaista vastaan. Kyse on paljon luottamuksen rakentamisesta, Maria Ohisalo totesi.

Pääministeri Sanna Marinilta (sd.) kysyttiin lapsivaikutusarvioinnista tehdystä aloitteesta. Hän vastasi näin:

– Tämä on erittäin tärkeä asia, ja kannatan lämpimästi sitä, että laajemmin lapsivaikutuksia arvioidaan, ja muutoinkin, että vaikutuksia arvioidaan mahdollisimman laajasti eri näkökulmista. Kyllä tämä on sellainen asia, jota on syytä pitää esillä ja jota on syytä tarkastella. En tiedä, kuinka monesta ryhmästä tuohon aloitteeseen tuli allekirjoittajia, mutta voisin ajatella,että ainakin sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä näitä allekirjoituksia on tullut, koska tämä on myös meidän puolueemme tavoite, että lapsivaikutuksia arvioidaan nykyistä laajemmin, Sanna Marin sanoi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) puheenvuoro asiasta kuului näin:

– Tämä sali varmasti yli puoluerajojen yhtyy siihen huoleen, mikä erityisesti näin korona-aikana, pitkittyneenä ajanjaksona, kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Uskon, että voin puhua koko eduskunnan puolesta myös todetessani syvän osanoton Koskelan uhrin omaisille tässä erittäin järkyttävässä tapauksessa. Tätä aihepiiriä olen saanut miettiä paljon erilaisissa vastuutehtävissä, ja minusta tämä kokonaisuus hahmottuu muutaman seikan kautta. Voidaan kysyä aina lisää resursseja, niin kuin täällä opposition pääkysymyksessä kysyttiin. Tämäkin hallitus satsaa lisää euroja. Voidaan kysyä parempaa lakia. Lastensuojelulakia on parannettu, ja nyt juuri olemme kuulleet, että siihenkin ollaan tekemässä lisää korjauksia. Mutta sitten toimintatavat, se, mitä kentällä tapahtuu: siihen me voimme ohjata, suosittaa, mutta viime kädessä ammattilaiset ja heidän työnsä tuki, hyvät esimiehet, hyvä työhyvinvointi ja jaksaminen, vaikuttavat siihen, että he jaksavat pitää nuorista ja lapsista vielä parempaa huolta. Siksi nostan esiin vielä kaksi seikkaa, mitkä eivät ole keskustelussa korostuneet: moniammatillinen yhteistyö ja tuki koteihin, tuki vanhemmuuteen, Annika Saarikko sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) vastasi Päivi Räsäsen (kd.) kysymykseen:

– Edustaja Räsänen on ihan oikeassa siinä, että Suomessa alle 15-vuotiasta ei laitetavankilaan vaan silloin on lastensuojelun paikka. Ja kun tässä aikaisemmin kuultiin, mitä ministeri Kiuru nosti esille, ymmärsin sen myös näin, että meillä on verraten uusi lastensuojelulaki mutta siihen ollaan jo tekemässä muita uudistuksia. Ja se lastensuojelulain valmistelu, siis kokonaisuus, on STM:n toimialalla. Mutta mitä nuoriin tulee, niin tämä Koskelan tapaushan on järkyttänyt meitä kaikkia. Ja niin kuin tässä edellinen edustaja nosti esille, se on myös osoitus siitä, että yhteiskunta on epäonnistunut. Tässä me tarvitaan meidän kaikkien panosta, me tarvitaan myös sitä, että opitaan siitä Eerika-tapauksesta. Käydään läpi kaikki ne suositukset, jotka silloin annettiin: mitä kaikkea on siitä pantu täytäntöön, mitä on vielä tehtävä. Tähän asiaan on suhtauduttava erittäin vakavasti, Anna-Maja Henriksson lausui.