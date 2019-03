Kosinta ostoskeskuksessa johti pidätykseen Iranissa: ”Irstailua”

Pariskunnan julkinen kihlautuminen Iranin länsiosissa sijaitsevassa Arakin kaupungissa oli liikaa maan viranomaisille.

Sosiaalisessa mediassa julkaistun videon perusteella kosinta tapahtui viime perjantaina ruusunterälehtien keskellä ostoskeskuksessa. Haltioitunut yleisö seurasi tilannetta taustalla.

Radio Free Europen mukaan pariskunta pidätettiin myöhemmin islamilaisia käytäntöjä rikkoneen ”julkisen irstailun” vuoksi. Maakunnan poliisijohtaja totesi tempauksen olleen osoitus ”rappiollisen länsimaisen kulttuurin” vaikutuksesta.

Pidätetyt henkilöt vapautettiin myöhemmin takuumaksua vastaan.

Iranin lainsäädäntö kieltää tiukasti julkiset hellyydenosoitukset ja muut säädyttömäksi tulkitut eleet, kuten tanssimisen. Myös keskustelu eri sukupuolta olevan henkilön kanssa on kiellettyä, paitsi jos kyseessä on sukulainen.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals… based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte

