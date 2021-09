Korvataanko hoitajat pian roboteilla? Tältä ”pelottavan aito” korvike näyttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hong Kongilainen Hanson Robotics aikoo tuottaa ainakin 200 ihmisen kaltaista robottia vuoden loppuun mennessä.

Hong Kongissa on kehitetty uudenlainen ihmisen kaltainen humanoidirobotti, jonka uskotaan voivan mullistaa tulevaisuuden terveydenhuollon. Asiasta uutisoi CNN.

Vuonna 2016 hongkongilainen Hanson Robotics herätti huomiota kehittäessään ihmisen kaltaisen Sophia-robotin, joka on sittemmin menestynyt muun muassa taidemaalarina ja avustaessaan toisten robottien suunnittelussa. Sophialle on jopa myönnetty Saudi-Arabian kansalaisuus.

Nyt Sophialle on syntynyt Grace-niminen sisko, joka on erityisesti suunniteltu sairaanhoitajaksi. Gracen erikoisosaamisena on vanhustenhoito, ja se kykenee muun muassa mittamaan potilaan lämpötilan ja pulssin, pitämään juttuseuraa, ja jopa pitämään puheterapiaa ja opettamaan tai chitä. Grace työskentelee kolmella kielellä – englanniksi, mandariniksi ja kantoniksi.

Hanson Roboticsin perustaja ja toimitusjohtaja David Hanson painottaa, että Gracen kaltaiset sairaanhoitajarobotit ovat kuitenkin tarkoitettu lääketieteen ammattilaisten tukemiseksi, eikä heidän korvaajakseen.

– Tekoälyn ja robotiikan käyttö terveydenhuollossa voi auttaa erityisesti keräämään tärkeitä tietoja potilaan hyvinvointia arvioidessa, Hanson summaa.

Koronaviruspandemia on herättänyt uudenlaista kiinnostusta tekoälyn hyödyntämiseen nimenomaan terveydenhuollossa – pandemian aikana kun juuri etäterveysratkaisujen ja kontaktittoman hoidon kysyntä on kasvanut. Kansainvälinen robotiikkaliitto (IFR) ennustaakin, että alan arvo saattaa lähes kaksinkertaistua seuraavan kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi Hanson Robotics on kertonut aikovansa tuottaa ainakin 200 Sophian ja Gracen kaltaista robottia vuoden 2021 loppuun mennessä.

CNN Top Stories : Meet Grace, the 'almost real' robot nurse https://t.co/qXAtkJDuvd — Teak (@TEAK_Kung) September 4, 2021