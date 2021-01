”Koronavuosi oli tieteen voitto ja politiikan fiasko”

Sapiens: Ihmisen lyhyt historia-kirjallaan maailmanmaineeseen noussut israelilaishistorioitsija Yuval Noah Harari julkaisi yhteisöpalvelu Twitterissä uudenvuodentoivotuksensa.

– Ihmiskunnan taistelu Covid-19:ta vastaan on ollut tieteen voitto yhdistettynä poliittiseen fiaskoon. Vielä vuosi pandemian alkamisen jälkeenkään meillä ei ole lainkaan globaalia johtajuutta tai toimintasuunnitelmaa. Toivottavasti politiikkamme vielä pääsee tieteemme tasolle. Hyvää Uutta Vuotta.

Lisäksi toivotustekstissään ihmiskunnan historian yleisesityksistä tunnettu Harari toivoo, että ”ihmiskunta oppisi, kuinka käyttää meidän valtavia voimiamme viisaasti”.

Humanity's battle with Covid-19 has so far been a scientific triumph coupled with a political fiasco. A year into the pandemic, we still don't have any global leadership or global action plan. Hopefully, in 2021 our politics will finally catch up with our science. Happy New Year. pic.twitter.com/4zcutRwqwZ

