Koronavirus voi selviytyä silmässä

Yllättävä havainto tehtiin sairaalahoidossa olleelta kiinalaisnaiselta.

Koronaviruksen on arvioitu selviävän ylähengitysteitä pidempään ihmisen silmissä.

Erikoinen havainto tehtiin 65-vuotiaalta kiinalaisnaiselta, joka oli lentänyt epidemian alkuvaiheessa Wuhanin kaupungista Italiaan. Hänelle ilmaantui tammikuun 27. päivänä yskää, korkeaa kuumetta ja silmätulehdus.

Jerusalem Post -lehden mukaan nainen joutui sairaalahoitoon 20 päivän ajaksi. Vaikka silmätulehdus poistui, havaittiin viruspartikkeleita silmästä otetussa näytteessä myös seuraavana päivänä.

Sairaalassa otetuissa näytteissä virusta ei havaittu tämän jälkeen nenästä tai silmistä. Naiselta otettiin uusi näyte vajaan viikon päästä, jolloin virusta löytyi jälleen silmästä.

Kiinassa ja Etelä-Koreassa on kerrottu sadoista tapauksista, joissa jo parantunut henkilö on antanut positiivisen virusnäytteen. Tutkijoiden mukaan on epätodennäköistä, että koronavirus olisi tässä vaiheessa enää tartuntakykyinen tai olisi sairastuttanut potilaan uudelleen.

Testit voivat havaita virusjäämiä, joiden täydellisessä poistumisessa kehosta voi kestää viikkokausia.

Nykyisten arvioiden mukaan koronaviruksen sairastaneelle pitäisi muodostua vahva ja ainakin suhteellisen pitkäaikainen immuniteetti. Lievissä tai oireettomissa tautitapauksissa vasta-aineita muodostuu mahdollisesti vähemmän, mutta asiaa selvitetään edelleen tutkimuksissa.