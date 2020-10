Virus voi heikentää älyllistä suorituskykyä

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronavirusinfektio voi heikentää potilaan kognitiivista suorituskykyä.

Amerikkalais-englantilainen tutkijaryhmä pohjasi havaintonsa yli 84 000 henkilön aineistoon Great British Intelligence Test -älykkyystestistä, joka koottiin yhteistyössä BBC2-kanavan kanssa.

Covid-19-infektiosta toipuneiden tulokset heikentyivät selvästi, vaikka henkilöiden ikä, koulutustaso, perussairaudet ja muut taustatekijät otettiin huomioon.

– Vaikutus oli suurin sairaalahoidossa olleiden ryhmässä. Muutos oli silti havaittavissa myös lieväoireisilta, joilla ei ollut hengitysvaikeuksia, mutta joiden infektio oli vahvistettu testillä. Analyysi tukee hypoteesia, jonka mukaan Covid-19-sairaudella on laaja vaikutus ihmisen kognitioon, tutkijat kirjoittavat julkaisun esiversiossa, jota ei ole vielä vertaisarvioitu.

Työhön osallistui tutkijoita Imperial College London- ja King’s College London -yliopistoista sekä Southamptonin, Cambridgen ja Chicagon yliopistoista.

Koronaviruksen on todettu aiheuttavan tietyissä tapauksissa neurologisia komplikaatioita, jotka voivat olla yhteydessä verihyytymiin, tulehdusreaktioihin ja autoimmuunireaktioihin. Osa potilaista on kärsinyt psykiatrisista oireista akuutin infektion jälkeen.

Tutkitusta 84 285 henkilön ryhmästä 60 kertoi joutuneensa hengityskoneeseen sairaalassa, 147 henkilöä oli sairaalassa osastohoidossa, 3 642 kärsi hengitysvaikeuksista ja 9 201 oli sairastunut lievemmin.

Hengityskoneessa olleiden kognitiivisen suorituskyvyn heikkeneminen vastasi kymmenen vuoden ikääntymistä 20 ja 70 ikävuoden välillä. Perinteisellä älykkyysosamäärällä mitaten muutos oli 8,5 pistettä. Tulokset näkyivät erityisesti semanttisessa ongelmanratkaisussa ja visuaalisissa testeissä, mutta olivat vähäisempiä esimerkiksi työmuistia mittaavissa osissa.

Tutkijat huomauttavat aiheen vaativan jatkotutkimuksia. Myös muiden hengitystieinfektioiden on todettu aiheuttavan vastaavia, mahdollisesti tilapäiseksi jääviä seurauksia erityisesti tehohoidossa olleiden osalta.

