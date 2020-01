Koronavirus tarttuu jo ennen oireita – ”Pahempaa kuin odotimme”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uuden tiedon mukaan koronavirus tarttuu jo ennen oireiden alkamista.

Kiinan terveysministeri, tohtori Ma Xiaowei sanoi sunnuntaina, että koronavirus voi tarttua jo ennen oireiden alkamista.

– Kun kuulin tämän, ajattelin että tämä on paljon pahempaa kuin odotimme, Xiaowei totesi.

Sairauksien torjuntakeskuksen pitkäaikainen neuvonantaja William Schaffner sanoo CNN:lle, että uuden tiedon valossa koronavirus on paljon tarttuvampi kuin aiemmin on luultu. Samalla se tarkoittaa sitä, että viruksen leviämisen torjunnassa on tehtävä merkittäviä muutoksia.

– Jos oletetaan, että tohtori Ma Xiaowei on oikeassa, joudumme arvioimaan strategiaamme uudelleen, se on varmaa, sanoi Schaffner.

Mikäli terveysministeri on oikeassa, myös sellaiset ihmiset voivat levittää virusta, jotka eivät edes tiedä olevansa sairastuneita.

Tähän mennessä tautiin on sairastunut ainakin 2 000 ihmistä. 56 ihmisen tiedetään menehtyneen koronavirukseen.