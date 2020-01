Suomi valmis evakuoimaan Wuhanista pois haluavia

Suomi pyrkii auttamaan henkilöitä, jotka ovat ilmaisseet halunsa lähteä Kiinan Wuhanista, ulkoministeriö tiedottaa Twitterissä.

Wuhanissa on noin kymmenkunta vapaaehtoisen matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Ulkoministeriöistä ei kerrota, ovatko alueella oleskelevat suomalaiset toivoneet, että heidät evakuoidaan.

Useat maat kertoivat maanantaina hakevansa kansalaisiaan Kiinasta alueilta, joille uusi koronavirus on levinnyt. Tällä viikolla EU-lennoilla on tarkoitus tuoda Kiinasta 250 ranskalaista ja noin 100 muiden maiden kansalaista.

Suomalaisten lennot järjestetään todennäköisesti EU-palautuslentojen yhteydessä, sillä Kiinan koronavirustapausten polttopisteenä olevassa Wuhanin miljoonakaupungissa ja Hubein maakunnassa on vain vähän suomalaisia.

Ulkoministeriö päivitti maanantaina Kiinan matkustustiedotettaan ja kehotti suomalaisia välttämään matkustamista Hubein maakuntaan. Myös Ruotsi ja Norja kehottavat kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustelua alueelle.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan muun muassa Britannian, Australian ja Etelä-Korean odotetaan asettavan Wuhanista evakuoitavat ihmiset karanteeniin kahden viikon ajaksi. Näin pyritään seuraamaan mahdollisia oireita ja välttämään taudin leviämistä.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaavat siitä, miten alueelta palanneiden suomalaisten suhteen toimitaan Suomeen tulon jälkeen.

Hi David, Finland aims to assist those who have expressed their willingness to leave Wuhan area.

Less than 10 people have submitted the so called travel notification (https://t.co/6dDDnFUgOe). Due to legal provisions we are not able to provide information on any specific case.

— Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) January 30, 2020