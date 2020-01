Koronavirus surmasi neljännen ihmisen Kiinassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinassa neljäs ihminen on kuollut koronavirustartuntaan.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan 89-vuotias mies kuoli Wuhanissa, jossa virustartuntojen kerrotaan saaneen alkunsa.

Viranomaisten mukaan yli 200 ihmistä on sairastunut. Suurin osa tartunnoista on todettu Wuhanissa. tartuntoja on havaittu myös Pekingissä ja Shanghaissa.

Virus kerrotaan levinneen myös Thaimaahan, Japaniin ja Etelä-Koreaan.

Maanantaina kerrottiin myös, että kahdessa tapauksessa taudin on todettu tarttuneen ihmisestä toiseen.

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää keskiviikkona Sveitsissä hätäkokouksen koronaviruksen leviämisen takia. WHO:n paneeli päättää, julistaako se viruksen takia kansainvälisen kansanterveyden hätätilan.