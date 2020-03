Virus säilyy seteleissä päiviä – varoitus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

WHO ohjeistaa käyttämään maksukorttien lähimaksuja, jos mahdollista.

Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa huomioimaan käsihygienian setelien ja kolikoiden käsittelyn yhteydessä sekä hyödyntämään maksukorttien lähimaksuominaisuutta.

Koronaviruspartikkelien on arvioitu selviytyvän keskimäärin neljästä viiteen päivään huoneenlämmössä. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus lisäävät niiden kestokykyä.

Tyypillisessä tapauksessa ihminen koskettaa ensin pintaa ja sen jälkeen silmiä, nenää tai suuta.

Britannian keskuspankin mukaan bakteerit ja virukset voivat säilyä käteisessä kuten muillakin pinnoilla. Maassa ei toistaiseksi harkita Kiinan ja Etelä-Korean kaltaisia toimenpiteitä setelien laajamittaiseksi desinfioinniksi tai vaihtamiseksi.

– On tiedossa, että raha siirtyy henkilöltä toiselle nopeasti ja voi sen myötä kerätä kaikenlaisia taudinaiheuttajia. Kehotamme ihmisiä pesemään kätensä setelien käsittelyn jälkeen ja välttämään kasvojensa koskettamista. Lähimaksujen käyttäminen on järkevää, jos tämä on mahdollista, WHO:n tiedottaja sanoo Daily Telegraph -lehdelle.

Koronavirustartuntoja on vahvistettu maanantaihin mennessä jo yli 111 000 kappaletta. Manner-Kiinan tartunnat ovat viime päivinä lähes pysähtyneet karanteenitoimenpiteiden seurauksena.