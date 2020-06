Koronavirus saattaa laukaista terveellä diabeteksen

Mekanismi on toistaiseksi hämärän peitossa.

Uuden tutkimuksen mukaan koronavirus voi laukaista diabeteksen aiemmin terveillä ihmisillä, The Telegraph uutisoi.

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että virusinfektiot voivat aiheuttaa tyypin 1 diabeteksen. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, miten juuri koronavirus aiheuttaa diabeteksen.

Tutkimuksissa on kuitenkin selvitetty, että proteiinia ACE-2, joka sitoutuu koronavirukseen ja mahdollistaa sen pääsyn soluihin ihmisen kehossa, ei ole vain keuhkoissa. Virus voi siis tunkeutua keuhkojen lisäksi myös muihin kudoksiin, kuten haimaan, ja aiheuttaa niissä glukoosiaineenvaihdunnan toimintahäiriöitä.

Periaatteessa sairaalaan koronaviruksen aiheuttaman sairauden vuoksi tulleet potilaat olisivat myös voineet sairastaneet diabetesta tietämättään jo ennen viruksen saamista.

– Se on ilmiselvästi mahdollisuus, että he huomaavat että heillä on diabetes koska he ovat sairaalassa ja heidät tarkastetaan ja koska infektio itse asiassa kasvattaa heidän verensokereitaan vielä lisää, King’s Collegen metabolisen kirurgian professorin ja CoviDiab-rekisteriprojektin apututkija Francesco Rubino toteaa.

Rubinon mukaan mukaan jotkut potilaista ovatkin sairastaneet diabetesta jo aiemmin ja diabetes on heillä todettu vasta koronavirushoidon yhteydessä. Diabetes on kuitenkin todettu hänen mukaansa paljon suuremmalta määrältä potilaita kuin voisi olettaa.