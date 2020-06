Koronavirus ryöpsähti uudelleen – osia Pekingistä suljetaan

Kiinan pääkaupunki Pekingissä uudet koronatartunnat ovat herättänet huolta mahdollisesta uudesta tautiaallosta. BBC:n mukaan Xinfadin suurelle ruokatorille jäljitettyjä tapauksia on todettu pelkästään lauantaina 45, joista kaikki olivat oireettomia. Nyt viranomaiset aikovat testata jopa 10 000 torin työntekijää.

Pekingiläinen Fengtain piirikunta on nyt asetettu hätätilaan, ja useita asuinalueita on eristetty. Kaupunki on myös suljettu ulkopaikkakuntalaisilta turisteilta.

– Tämä on huono uutinen – korona on jälleen puhjennut isosti Pekingissä, kytköksissä Xinfadin liha/kalatoriin. Kuusi välitöntä tapausta, joiden lähipiiristä 45 on myös antanut positiivisen näytteen (ei vielä oireita). 11 asuinaluetta suljettu, epidemiologi Eric Feigl-Ding kirjoittaa twitterissä.

– Ja tietenkin myös yhdeksän lähellä olevaa koulua ja päiväkotia on suljettu. Lisäksi kiinnostavaa, että virusta on löydetty torin liha- ja kalatiskeiltä, Feigl-Diang lisää.

Viranomaisten toimet ovat herättäneet huomiota myös sosiaalisessa mediassa.

– Pekingiläinen tori suljettiin kolmelta koronaviruksen takia. Kymmeneltä viranomaiset kävivät talollani 15 km päässä, kysellen asukkailta jos olemme käyneet torilla tai poistuneet kaupungista. Viikko sitten poistetut sulut ovat jälleen aamuyhdeksältä pystyssä, Pekingissä asuva toimittaja Cate Cadell kertoo twitterissä.

– Elänkö jälleen helmikuuta, Cadell kysyy.

🚨This is BAD- new major outbreak in Beijing – tied to Xinfadi meat/seafood market. 6 initial cases- of which contact tracing found 45 close contact friends/family members also tested positive (all no symptoms yet!). 11 housing communities full lockdown. https://t.co/F6wEtfokeA

A market in Beijing was shut at 3am after #coronavirus was traced there. By 10am authorities visited my house 15km away, going door to door asking if we’ve been to the market or left the city. Walls removed in the Hutongs 1wk ago are back as of 9am.

Am I in February again? pic.twitter.com/MLyuzu0g5a

— Cate Cadell (@catecadell) June 13, 2020