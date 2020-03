Koronavirus on nyt pandemia

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut COVID-19-koronavirusepidemian pandemiaksi.

Määritelmä tarkoittaa, että tauti on levinnyt laajoille alueille eri puolilla maailmaa. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan tautitapausten ja kuolemien määrä tulee kasvamaan huomattavasti lähiviikkojen aikana.

– Kahden viime viikon aikana tautitapausten määrä Kiinan ulkopuolella on kasvanut 13-kertaiseksi. Epidemian kohteeksi joutuneiden valtioiden määrä on samalla kolminkertaistunut, Ghebreyesus sanoi tiedotustilaisuudessa.

WHO ilmaisi huolensa monien maiden passiivisuudesta koronaviruksen torjumisessa. Eri maiden viranomaisia kehotetaan ”kiireellisiin ja aggressiivisiin” toimenpiteisiin.

– Emme voi sanoa tätä selvemin tai liian usein: kaikki maat voivat edelleen muuttaa tämän pandemian suunnan, Ghebreyesus jatkoi.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan vahvistettuja tapauksia on yhteensä 121 564. Koronavirukseen on menehtynyt 4373 ihmistä ja 66 239 on parantunut.

