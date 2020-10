Virus hiipii Euroopan kouluihin − ”saamme sen kaikki”

Pahimmissa tautipesäkkeissä on todettu tuhansia kouluihin liittyviä koronavirustartuntoja.

Koronavirusasiantuntijat ovat viime kuukausina todenneet koulujen lähiopetuksen olevan suhteellisen turvallista, koska viruksen leviäminen näyttäisi lasten keskuudessa olevan muita ikäryhmiä vähäisempää.

Wall Street Journalin mukaan syksyn aikana on alettu raportoida tuhansia kouluihin liittyviä tartuntoja Euroopan kaupungeissa, joissa virusepidemia jyllää nyt rankimmin. Esimerkiksi Ranskassa 1070:stä tutkinnan alla olevasta tapauksesta noin 35 prosenttia liittyy kouluihin ja korkeakouluihin.

Suomessa koulujen osuus korona-altistuksista on ollut syksyllä merkittävä. Uutislähteistä altistustietoja keräävän Altistumiset.fi-sivuston mukaan yleisin paikka, joissa altistuksia on tapahtunut, ovat olleet peruskoulut. Lähes tuhannesta syksyllä uutisoidusta altistuksesta vajaa viidennes on tapahtunut peruskouluissa. Jos mukaan laskee toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut, osuus on 35 prosenttia.

Suomalaisasiantuntijat ovat arvioineet, että runsaista altistuksista huolimatta tartuntoja on kouluissa kuitenkin tapahtunut verrattain vähän.

Euroopassa koulujen koronatapauksista huolimatta kouluja ei juurikaan ole suljettu. Vanhemmat ovat toisaalta olleet peloissaan lastensa terveyden puolesta, mutta koulujen on myös toivottu pysyvän auki, koska etäopetukseen joutumisen vaikutuksia on niin ikään pidetty huolestuttavina lasten ja nuorten kannalta.

− Paras asia, mitä voimme näinä aikoina lapsille tehdä, on lähettää heidät kouluun, Ranskan opetusministeri Jean-Michel Blanquer on sanonut.

Vaikea seikka koronarajoitusten pohdinnassa on ollut, että virus näyttää leviävän eri tavoin eri ikäryhmissä. Yli 10-vuotiailla lapsilla ja nuorilla leviäminen näyttäisi olevan herkempää kuin nuoremmilla.

Euroopan tautipesäkkäissä on erilaisia maskikäytäntöjä. Esimerkiksi Iso-Brianniassa kouluissa ei ole maskipakkoa, kun taas Espanjassa kaikkien yli 6-vuotiaden tulee niitä käyttää.

Suomessa maskisuositus on otettu alueittain käyttöön toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

”Saamme kaikki viruksen jossain vaiheessa”

Koulujen sulkeutumisen sijaan kouluissa on pääasiassa ollut käytössä altistuneiden karanteenit ja osittainen etäopetukseen siirtyminen. Esimerkiksi Ranskassa oppilasta ei enää lähetetä kotiin, vaikka luokkatoveri tai opettaja olisi saanut positiivisen tuloksen, jos oppilas on altistustilanteessa käyttänyt maskia.

Käytäntö on saanut arvostelua ranskalaisilta opettajilta, koska maan koronatilanne on parhaillaan Euroopan toiseksi huonoin tartuntamäärin mitattuna. Ranskalaisopettajien mukaan kouluilla ei myöskään ole ollut tarpeeksi mahdollisuuksia hillitä viruksen leviämistä. Esimerkiksi turvavälejä on ollut koulujen tiloissa hankala noudattaa.

− En ole FBI:n agentti. Jos vanhemmat lähettävät lapsensa kouluun, vaikka nämä ovat kipeitä, ei ole keinoa jolla minä voisin sen tietää, sanoo pariisilaisen Neuilly-syr-Marne-koulun johtaja Hugues Poirier.

Myös maskien käyttö on aiheuttanut hankaluuksia ranskalaiskouluissa. Pariisilainen 15-vuotias Paola Motte sanoo, että maskin pitäminen koko päivän ajan on hankalaa.

− En ymmärrä, miksi liikuntatunneilla voimme kaikki ottaa maskit pois vaikka olemme sisällä, voimme tehdä ihmispyramidin ja heitellä frisbeetä, hän sanoo.

Osa Motten koulukavereista on joutunut karanteentiin koulussa tapahtuneen altistumisen vuoksi.

− Saamme kaikki viruksen jossakin vaiheessa, hän sanoo.

LUE MYÖS:

Korona-altistusten määrä kouluissa hyppäsi rajusti