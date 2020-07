Koronaviruksen varoitetaan iskevän uudelle mantereelle

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa koronavirusepidemian etenemisestä Afrikan mantereella, jonne tauti on levinnyt monia muita alueita myöhemmin.

Covid-19-tapausten määrä on kasvanut sadoilla tuhansilla pelkästään heinäkuun aikana. WHO:n hätätilajohtaja Michael Ryan kuvailee tilannetta vakavaksi.

– Olen hyvin huolissani siitä, että näemme nyt taudin kiihtyvän Afrikassa, Ryan sanoi tiedotustilaisuudessa.

Afrikan valtioiden terveydenhuoltojärjestelmien on pelätty romahtavan, jos virus pääsee leviämään samalla tavoin kuin esimerkiksi Italiassa ja Brasiliassa.

Tapaukset ovat painottuneet toistaiseksi Etelä-Afrikkaan, Egyptiin, Nigeriaan, Ghanaan ja Algeriaan.

Etelä-Afrikan maalis–kesäkuussa voimassa olleista tiukoista rajoitustoimista huolimatta Covid-19-tapauksia on vahvistettu jo yli 373 000 ja kuolemantapauksia 5 173 kappaletta.

Michael Ryan huomautti, että tartuntojen suhteellinen kasvu on ollut viimeisen viikon aikana korkeinta Namibiassa, Sambiassa ja Madagaskarilla.

– Tämän ei pitäisi herätellä vain Etelä-Afrikkaa. Koko mantereen tilanne tulee ottaa hyvin vakavasti, Ryan sanoi BBC:n mukaan.

Over 721,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent – with more than 382,000 recoveries & 15,000 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTg pic.twitter.com/s0qdi06caQ

— WHO African Region (@WHOAFRO) July 20, 2020