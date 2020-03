Koronaviruksen varjolla yritetään huijauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirus on tuonut mukanaan runsaasti erilaisia sähköpostihuijauksia.

Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:n nimissä on lähetetty sähköposteja, joissa huijataan käyttäjiä lataamaan tai avaamaan haitallisia liitetiedostoja. Lisäksi yrityksille on lähetetty vääriä laskuja tilatuista hengityssuojista ja muista koronaan liittyvistä tarvikkeista.

– Korona-viruksen myötä tulleet monenlaiset tietoturvauhat ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka kyberrikolliset seuraavat maailman tapahtumia ja reagoivat erittäin nopeasti omia tarkoitusperiään varten, toteaa verkkopalveluiden tietoturva-aukkoja tutkineen suomalaisen Second Nature Securityn teknologiajohtaja Juho Ranta.

–Yleensä ihmiset kykenevät käsittelemään heille tuntemattomia uhkia huonosti ja tätä aspektia rikolliset myös hyväksikäyttävät tehokkaasti. Nyt he hyödyntävät toiminnassaan ihmisten pelkoa koronavirusta kohtaan, hän jatkaa.

Vastaavia kriisitilanteisiin muokkautuvia tietoturvahyökkäyksiä on havaittu aikaisemminkin muun muassa eri luonnonkatastrofien yhteydessä.

Koronavirukseen liittyen WHO on jo erikseen ilmoittanut, että se ei lähetä asiaa koskevia sähköposteja, joissa on liitteitä, ellei lähettäjä niitä ole erikseen pyytänyt.

– Kaikissa koronavirukseen liittyvissä viesteissä, kuten muutenkin, kannattaa käyttää erityistä harkintaa niiden avaamisessa. Erityisesti, jos sähköpostiposti sisältää outoja liitteitä tai epäilyttäviä linkkejä tai niissä pyydetään rahaa tapauksiin liittyen, Ranta opastaa.

Second Nature Security tutkii yritysten ja julkishallinnon toimijoiden tietoturva-aukkoja tekemällä niiden digitaalisiin palveluihin hallittuja hakkerointi-iskuja.