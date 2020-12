Koronaviruksen uusi muoto levisi Espanjaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lauantaina todettiin neljä muunnokseen liittyvää tartuntaa.

Koronaviruksen uudesta muodosta on tehty ensimmäiset havainnot Espanjassa, paikallinen yleisradioyhtiö RTVE kertoo.

Varmistettuja tartuntatapauksia on neljä. Sen lisäksi on kolme muutakin tapausta, joiden epäillään olevan koronaviruksen uutta muotoa. Kaikki tartuntatapaukset on havaittu Madridin itsehallintoalueella.

RTVE:n mukaan Madridin hallinnon terveysministeri Antonio Zapatero vahvisti tiedot tartunnoista lehdistötilaisuudessa tapaninpäivänä.

– Kolme ensimmäistä tapausta liittyvät kansalaiseen, joka saapui lennolla Lontoosta. Tartunnan saaneet ovat hänen isänsä, äitinsä ja sisarensa. Neljäs on nuori mies, joka saapui lennolta Lontoosta tämän viikon tiistaina, ministeri sanoi.

Isossa-Britanniassa havaitun koronavirusmutaation epäillään leviävän helpommin kuin tavallinen koronavirus. Yli 40 maata on asettanut matkustusrajoituksia maasta saapuville ihmisille estääkseen uuden mutaation leviämisen.

Uutta virustyyppiä on havaittu Iso-Britannian ja Espanjan lisäksi Alankomaissa, Australiassa, Ranskassa ja Tanskassa.