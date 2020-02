Koronaviruksen tartuntatapa huolettaa: ”Ikkuna sulkeutuu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on huolissaan tartunnoista, joilla ei ole selkeää yhteyttä aikaisempiin tapauksiin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on ilmaissut huolensa koronaviruksen leviämistavasta. Hänen mukaansa ikkuna viruksen torjumiseksi on kaventumassa. Tedros kommentoi asiaa BBC:llä.

Kiina on vahvistanut tähän mennessä yli 76 000 koronavirustartunnasta ja 2 345 kuolemantapauksesta. Kiinan ulkopuolella on vahvistettu yli 1 200 tapausta 26 eri maassa. WHO:n mukaan Kiinan ulkopuolella on tapahtunut kahdeksan kuolemantapausta.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan Kiinassa todetut tartunnat ja kuolemantapaukset ovat kääntyneet laskuun. Sen sijaan tartuntojen määrä olisi kasvamassa muun muassa Etelä-Koreassa, Italiassa ja Iranissa.

Vaikka Kiinan ulkopuolella on todettu suhteellisen vähän tartuntoja, on tartuntamalli silti huolestuttava. Tedros Adhanom Ghebreyesus on huolissaan erityisesti Kiinan ulkopuolella todetuista koronavirustapauksista, joilla ei ole selkeää yhteyttä aikaisempiin tapauksiin.

– Olemme huolestuneita tartunnoista, joilla ei ole selvää matkustushistorian tai kontaktin kaltaista epidemiologista yhteyttä vahvistettuihin tapauksiin, kommentoi Tedros.