Koronaviruksen oudot oireet: Tauti näyttää iskevän aivoihinkin

Virukseen on liitetty runsaasti neurologisia oireita.

COVID-19 -tautiin sairastuneilla on havaittu laajasti erilaisia neurologisia oireita. Lievimmästä päästä ovat esimerkiksi hajuaistin häviäminen ja kiehlmöinnin tunteet sekä päänsäryt. Vakavimpina oireina on havaittu puhekyvyn menettämistä, infarkteja ja erilaisia kohtauksia.

Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan vaikuttaakin yhä selvemmältä, ettei uusi koronavirus ole ”turboahdettu flunssa”, vaan sillä on suuri määrä erikoisia ja toisinaan karmaisevia piirteitä. Kertyvän tiedon perusteella koronavirus iskee hengitysteiden lisäksi myös aivoihin. Tämän uskotaan selittävän joitakin taudin erikoisia oireita.

Koronaviruksen on jo aiemmin kerrottu vaikuttavan verisuoniin. Tartunnan saaneilla on esimerkiksi havaittu veritulppia ja nuorehkojakin sairastuneita on kuollut aivoinfarkteihin. Etenkin nuorilla potilailla on myös havaittu kylmäkyhmyjä muistuttavia iho-oireita. Niitä on kutsuttu myös ”koronavarpaiksi”.

Strasbourgin sairaalan teho-osastolla Ranskassa työskentelevä lääkäri Julie Helms on julkaissut kollegoineen tutkimuksen New England Journal of Medicinessä. Siinä kuvataan koronapotilaiden neurologisia oireita. Vastaavia havaintoja tehtiin jo epidemian alkuaikoina Kiinan Wuhanissa.

– He olivat erittäin kiihtyneitä ja monilla oli neurologisia ongelmia – pääasiassa hämmennystä ja sekavuustilaa. Olemme tottuneet siihen, että teho-osastolla on potilaita, jotka kiihtyvät ja joille pitää antaa rauhoittavia, mutta tämä oli aivan kummallista. Tämä on ollut todella pelottavaa, etenkin koska monet hoitamistamme potilaista olivat hyvin nuoria – monet heistä kolme- ja nelikymppisiä, jopa yksi 18-vuotias, Helms toteaa BBC:lle.

BBC:n mukaan koronaviruksen neurologisista oireista on tähän mennessä julkaistu jo yli 300 tutkimusta. Arvioiden kerrotaan vaihtelevan, mutta kertyneen tiedon perusteella jopa noin joka toinen koronavirusdiagnoosin saanut kärsii jonkinlaisista neurologisista ongelmista.

Oireita on myös mahdollisesti aliraportoitu. Etenkin vakavien tautitapausten kohdalla oireita ei ehkä ole teho-osastoympäristössä huomattu tai osattu liittää itse infektioon. Joissain tapauksissa on taas mahdollista, ettei koronatestiä ole edes tehty, koska potilas ei ole kärsinyt kuumeesta tai yskästä. Tälläin mahdollisia neurologisia oireita ei ole voitu kytkeä tautiin.

– Huomattavalla osalla COVID-19-potilaista ainoa oire on itse asiassa sekavuus. He eivät kärsi yskästä tai uupumuksesta, arvostetun amerikkalaisen Johns Hopkinsin lääketieteen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon apulaisprofessori Robert Stevens kertoo.

Hänen mukaansa kyse on ”neurologisen sairauden toissijaissesta pandemiasta”.