”Hiljaisia levittäjiä” voi olla enemmän kuin on luultu

Tutkimuksessa yli 86 prosentilla koronapotilaista ei ollut testipäivänä tyypillisiä oireita.

Niin sanotut koronaviruksen ”hiljaiset levittäjät” voivat olla yleisempiä kuin tähän asti on luultu. Näin arvioidaan tuoreessa Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa, josta uutisoi CNBC.

Tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia tartunnan saaneista oli oireettomia päivänä, jolloin hänet testattiin.

University College Londonin tutkijat tarkastelivat Iso-Britanniassa keväällä infektiotutkimuksessa kerättyä testausdataa. Tutkimuksessa selvitettiin, oliko testattavilla oireita vai ei.

Mukana oli reilut 36 000 henkilöä, jotka kävivät koronatestissä osana infektiotutkimusta huhti−kesäkuussa 2020. Niistä testatuista, joiden tulos oli positiivinen, 86,1 prosenttia ei raportoinut testipäivänä yhdestäkään koronaviruksen ”ydinoireesta”, jotka virukseen yleensä liitetään. Näitä ovat yskä, kuume ja maku- tai hajuaistin menetys.

Tutkimus julkaistiin Clinical Epidemiology Journalissa torstaina. Siinä tutkijat Irene Petersen ja Andrew Phillips toteavat, että ”covid-19:n oireet ovat huono SARS-Cov-2-viruksen tuntomerkki”.

− Viruksen leviämisen vähentämiseksi on oleellista tunnistaa heidät, jotka ovat tartuttavia. Siitä tiedetään kuitenkin vähän, kuinka suuri osa tartuttavista ihmisistä on oireettomia ja potentiaalisia ”hiljaisia levittäjiä”, tutkijat toteavat.

Tutkimuksessa todetaan sen tulosten merkitsevän, että laajempi testausohjelma olisi välttämätön näiden hiljaisten tartuttajien havaitsemiseksi ja tulevaisuuden virusryöpsähdysten estämiseksi.

Testausjärjestelmät ovat puhututtaneet paitsi Suomessa myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Saksaa on kiitelty sen toimivasta testaus- ja jäljitysjärjestelmästä. Sen sijaan Iso-Britanniassa testausohjelma on kokenut vastoinkäymisiä ja sen on ollut vaikeaa vastata äkilliseen testaustarpeen kasvuun.

Suomessa oireettomia henkilöitä ei pääsääntöisesti testata, vaikka heidän tiedettäisiin altistuneen koronavirukselle.

THL kertoo nettisivuillaan seuraavaa:

”Oireettoman henkilön testaaminen ei aina anna luotettavaa tietoa tartunnasta. Jos testi tehdään taudin itämisaikana, tulos voi olla negatiivinen, vaikka henkilöllä olisi tartunta. Emme tiedä, missä vaiheessa taudin itämisaikana tartunta alkaa näkyä testituloksissa.

Tänään otetun näytteen tulos voi olla negatiivinen, mutta jos näyte otettaisiin kaksi päivää myöhemmin, se voisi olla positiivinen.”