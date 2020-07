”Koronavirheiden toistaminen on anteeksiantamatonta”

Vuotaako Suomen raja nyt viruksia?

Yritysjohtaja Risto Siilasmaa kirjoittaa twitterissä koronasta.

– On surullista, jos kevään oppeja ei ole hyödynnetty. Virheiden tekeminen on ok, jos niistä oppii. Samojen virheiden toistaminen yrittämättäkään oppia on anteeksiantamatonta!, Risto Siilasmaa toteaa.

Hän viittaa Helsingin Sanomain yleisönosastokirjoitukseen. Siinä kirjoittaja kertoi Suomen matkustusrajoituksia höllennetyn niin, ettei esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä turvallisista maista tuleville ole passintarkastusta.

– Matkustusrajoituksissa ilmeisesti oletetaan, että matkustaja tulee vain yhdellä lennolla. Kun Finnair on vähentänyt lentojaan, monien matkustajien on pakko tulla vaihdollisilla lennoilla. Esimerkiksi keskiviikkona 15.7. Helsinkiin Frankfurtista laskeutuneessa Lufthansan koneessa oli matkustajia muun muassa Yhdysvalloista, Brasiliasta ja Ruotsista, kirjoittaja totesi.

– Kaikki ovat Suomen matkustussääntöjen mukaan vielä kiellettyjä maita. Mutta koska lento tuli Saksasta, passintarkastusta ei ollut. Turvaohjeena seisoi yksinäinen infoteline, josta halukkaat voivat etsiä nettiosoitteen Covid-19-ohjeita varten.

– Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi maaliskuussa pääministerin kyselytunnilla: ”Jätetään spektaakkelit muille”, kun muiden maiden lentokentillä oli aloitettu kuumeen mittaus. …Voi kuulostaa spektaakkelilta, mutta nyt lentokentille tarvittaisiin mieluummin selkeät turvatoimet kuin talouteen katastrofi syksyllä.

Twitterissä Risto Siilasmaan jakamassa tekstissä ihmetellään, että ”ilmeisesti Suomeen voi nyt tulla täysin vapaasti, tarkistamatta ja karanteenitta miltä tahansa epidemia-alueelta, kunhan ei lennä tänne suoraan. Siis käytännössä sama tilanne kuin helmikuussa, jonka jo kaikki tunnustivat pahaksi epäonnistumiseksi. Raja vuotaa nyt viruksia”.

Virheiden tekeminen on ok, jos niistä oppii. Samojen virheiden toistaminen yrittämättäkään oppia on anteeksiantamatonta! https://t.co/2rpHPzEQhp — Risto Siilasmaa (@rsiilasmaa) July 20, 2020