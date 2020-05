Koronavero Suomeen? Yle: Nämä edustajat kannattavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Enemmistö kansanedustajista ei säätäisi erillistä koronaveroa.

Yle uutisten kansanedustajajille tekemän kyselyn mukaan suurin osa kansanedustajista vastustaa väliaikaisen koronaveron säätämistä. Kyselyyn vastanneista 131 kansanedustajasta 113 vastusti uutta erillisveroa, epävarmoja oli 15 ja 3 kansanedustajaa vastasi ”kyllä”.

Kyselyssä myönteisesti veron säätämiseen suhtautuvat Jukka Gustafsson (sd.), Jussi Saramo (vas.) ja Pia Lohikoski (vas.). Heidän mukaansa vero voidaan säätää, mutta ei välittömästi.

Osa vasemmistoliiton ja SDP:n edustajista painotti kuitenkin velanoton lisäämistä ensisjaisena vaihtoehtona. Myös yhteisöveron korotusta pidettiin perusteltuna.

– Velanotto on parempi vaihtoehto, koska velkatasomme on suhteessa muihin maihin matalalla ja sitä on muutenkin varaa korottaa, Eveliina Heinäluoma (sd.) kirjoittaa Ylelle.

– Yrityksille tehdyt miljardiluokan tulonsiirrot tulee taantuman taituttua periä takaisin vaikkapa yhteisöveroa ja työnantajamaksuja kiristämällä, Johannes Yrttiaho (vas.) katsoo.

Tiukin suhtautuminen koronaveroon on kristillisdemokraateilla ja kokoomuksella. Moni heistä katsoo, että kriisissä veroja pitäisi elvytyksen nimissä enemmänkin keventää.

– Itseään yhä kireämmillä veroilla kurittava kansakunta ei kukoistukseen nouse. Verotuloja voi ylipäätäänkin kertyä vain siellä, missä on taloudellista toimeliaisuutta, kokoomuksen Wille Rydman perustelee.

– Koronavero olisi vero, joka kiristäisi työn ja yrittämisen verotusta, mikä ennemminkin vähentäisi työntekoa ja syventäisi taantumaa, Pihla Keto-Huovinen (kok.) katsoo.

– Verotuksen kiristäminen tyrehdyttäisi talouden elpymistä ja leikkaisi kulutuskysyntää tilanteessa, jossa se pitäisi saada uudelleen liikkeelle, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kirjoittaa.