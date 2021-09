Koronavaroitus USA:ssa: Sairaalahoidon tarve nopeassa kasvussa

Monet teho-osastot ovat täyttyneet uuden epidemia-aallon myötä kokonaan.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä on noussut Yhdysvalloissa korkeimmalle tasolleen vuodenvaihteen epidemiahuipun jälkeen. Viimeisen viikon aikana hoidossa on ollut keskimäärin yli 100 000 potilasta päivässä.

Taustalla on viruksen deltamuunnoksen nopea leviäminen erityisesti maan eteläosissa. Uusia infektioita on vahvistettu viime päivinä yli 156 000 päivässä eli 20 prosenttia enemmän kuin kaksi viikkoa sitten. Kuolemantapausten määrä on kaksinkertaistunut samalla aikavälillä noin 1300 kuolemaan.

New York Times -lehden mukaan tilanne uhkaa monien osavaltioiden terveydenhuollon kantokykyä. Sairaalahoidon tarve on kasvanut kahden kuukauden aikana jo lähes 500 prosenttia.

Eniten vuodepaikkoja on käytössä Floridassa, jossa sairaalassa on 16 500 koronapotilasta. Joka viides amerikkalainen teho-osasto on yli 95-prosenttisesti täynnä. Alabamassa paikat ovat loppuneet, joten potilaita on jouduttu kuljettamaan muualle.

Floridan keskiosiin on lähetetty tilapäisinä ruumishuoneina toimivia rekoja, sillä paikalliset sairaalat ja krematoriot ovat täyttyneet. Tennesseen yliopistollinen sairaala Knoxvillessa on pyytänyt apua kansalliskaartilta.

– En ole nähnyt koskaan mitään tällaista, paikallinen keuhkolääkäri Shannon Byrd sanoo.

Tähän mennessä 52 prosenttia väestöstä ja 61 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut täyden rokotesuojan Yhdysvalloissa.