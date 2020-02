Koronaväite: Rokote valmis muutamassa kuukaudessa

Oxfordin yliopiston tutkimuslaitos vauhdittaa kehitystyötä muissa rokotteissa käytetyillä menetelmillä.

Oxfordin yliopiston alainen Jenner Institute -tutkimuslaitos kertoo edistyvänsä vauhdilla COVID-2019-koronavirusrokotteen kehitystyössä.

Alustava tuote kehitetään Italiassa rokotteeksi, josta valmistetaan tuhat annosta kliiniseen tutkimukseen. Tutkimuslaitos on työstänyt rokotetta myös Lähi-idässä esiintyvää MERS-koronavirusta vastaan.

– Uudet patogeenit edellyttävät nopeaa rokotekehitystä. Voimme vähentää prosessiin kuluvaa aikaa käyttämällä teknologiaa, jonka tiedetään toimineen hyvin toisessa koronavirusrokotteessa, professori Sarah Gilberg toteaa tiedotteessa.

Jenner Instituten valmistelemaa ChAdOx1-rokotetta kehitetään Advent Srl -lääkeyhtiön kanssa. Daily Express -lehden mukaan rokote valmistuu parhaassa tapauksessa ”vain muutamassa kuukaudessa”.

Imperial College London -yliopiston professori Robin Shattockin johtama tutkijaryhmä aloitti vastaavan rokotteen eläinkokeet helmikuussa. Hänen mukaansa uusi rokote voidaan kehittää ennennäkemättömällä vauhdilla. Tavoitteena on aloittaa ihmiskokeet alkukesästä.

Maailman terveysjärjestö WHO on aiemmin arvioinut, että rokotteen saamisessa laajempaan jakeluun voi kestää pitkälle vuoteen 2021 asti. Uusi koronavirus on tartuttanut tähän mennessä noin 75 000 ihmistä, joista yli 2000 on menehtynyt sairauteen.