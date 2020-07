Koronauhka laajenee: ”Kaikkien tulisi käyttää silmäsuojaimia”

Yhdysvaltain terveysjohtaja Anthony Fauci kehottaa käyttämään suojalaseja tai visiiriä.

Hän huomauttaa, että koronaviruksen on todettu tarttuneen myös silmien kautta.

– Suojalaseista tai visiireistä ei ole tällä hetkellä yleistä suositusta, mutta jos haluaa täydellisen suojan, niin niitä varmaankin pitäisi käyttää, Anthony Fauci sanoo ABC Newsille.

– Ihmisellä on limakalvoja nenässä, suussa ja silmissä. Teoriassa kaikkia näitä pitäisi suojata, Fauci jatkoi.

Yhdysvalloissa on vahvistettu tähän mennessä yli 4,3 miljoonaa Covid-19-tapausta ja yli 150 000 kuolemaa.

Anthony Faucin mukaan epidemiatilannetta seurataan tarkasti Ohion, Tennesseen, Kentuckyn ja Indianan osavaltioissa, joissa positiivisten virusnäytteiden osuus on ollut kasvussa. Tartuntamäärien pelätään kasvavan samaan tahtiin kuin maan eteläosissa.

– Kuolemantapauksilla mitaten tämä on pahin epidemia yli sataan vuoteen eli vuoden 1918 espanjantaudin jälkeen. Eikä tilanne ole vielä ohi, Fauci sanoi.

Dr. Anthony Fauci to @DrJAshton: "Look at the number of deaths—that's the worst we've had in respiratory outbreak in over 100 years, since the 1918 outbreak of the Spanish Flu. And we still have a ways to go." https://t.co/BNaHhrzsC2 pic.twitter.com/MQEgRKgh6P

— ABC News (@ABC) July 29, 2020