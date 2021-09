Koronatilanne Varsinais-Suomessa yhä huolestuttava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Trendi on laskusuunnassa, mutta ilmaantuvuus ja tapausmäärät laskevat poikkeuksellisen hitaasti.

– Olemme aikaisempien huippujen puolivälitasolla, eli luvut ovat vielä hyvin korkeita, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Tapauksia on edelleen runsaasti erityisesti rokottamattomien vieraskielisten keskuudessa. Myös sairaalahoitoon joutuneissa tämän ryhmän osuus korostuu edelleen.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 126,6. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 133. Positiivisten testien osuus on noussut ja on nyt melkein kuusi prosenttia.

– Korkea positiivisten testien osuus osoittaa, että testaus on hyvin kohdennettua, Rintala sanoo.

Etätyösuositus loppuu Varsinais-Suomessa kaksi viikkoa ennen kansallista linjausta, eli 30. syyskuuta.

– Emme usko tämän lisäävän tartuntoja olennaisesti, koska etätyötä nyt tekevillä aloilla on työpaikoilla yleensä hyvä mahdollisuus huolehtia turvallisesta työympäristöstä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Koronatauti leviää nyt eniten perheissä tai samassa taloudessa asuvilla, lähipiirissä ja työpaikoilla, jotka ovat muu kuin sosiaali- ja terveyshuollon alalla.

Varsinaissuomalaisista yli 12-vuotiaista ensimmäisen rokotuksen on saanut jo yli 84 prosenttia ja toisen annoksen 68 prosenttia.

Kolmas tehosteannos voidaan nyt antaa niille, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen annoksen alle kuuden viikon välillä siten, että toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli kuusi kuukautta.

Kolmannet rokotukset on jo viime viikolla aloitettu henkilöille, joiden immuunipuolustus on merkittävästi heikentynyt ja joiden toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli kaksi kuukautta.