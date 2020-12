Koronatilanne Turussa yhä erittäin vakava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turun kaupunki muistuttaa rajoituksista ja suosituksista joulun ja uudenvuoden vietossa.

Kaupungin mukaan koronatilanne on Turussa edelleen erittäin vakava. Ajalla 14.–20.12. Turussa todettiin 267 koronavirustartuntaa. Tartuntaluvut ja ilmaantuvuus ovat siis edelleen korkealla tasolla.

– Joulun ja uudenvuoden pyhät tulee viettää lähipiirin kesken. Nyt ei ole oikea aika lähteä sukulaisvierailuille tai matkustaa maakunnasta toiseen, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa.

Tartuntaketjut on Turussa pystytty jäljittämään hyvin ja noin 70 prosenttia tapauksista tartunnanlähde saadaan selville. Tartuntoja tulee perheen ja lähipiirin lisäksi esimerkiksi työpaikoilta. Siksi maskien käyttö myös työpaikoilla on erittäin tärkeää.

Turussa on lisätty testausta alueille, joista keskitetyille testauspisteille on heikommat suorat kulkuyhteydet. Näiden testauspisteiden toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

– Turun tartuntaluvut osoittavat osaltaan sen, että jäljityksemme toimii. Teemme testejä matalalla kynnyksellä ja testaamme myös oireettomia altistuneita, jotta saamme tartuntaketjuihin liittyvän epidemian nopeasti kiinni, talous- ja hallintojohtaja Laura Saurama hyvinvointitoimialalta kertoo.

Helpoin väylä koronavirustestiin joulun ja uudenvuoden pyhinä on kaupungin mukaan sähköinen Omaolon oirearvio. Omaolon kautta voi asioida myös alle 15-vuotiaan lapsen puolesta.

Turkulaiset voivat varata sähköisen oirearvion kautta ajan koronatestiin tai lähettää oirearvion terveydenhuollon ammattilaiselle. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä oirearviot menevät terveydenhuollon ammattilaisen arvioitavaksi.