Koronatilanne rauhoittunut koko maassa – 55 uutta tapausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan laskeneet testausmäärät huolestuttavat hieman.

Epidemiatilanne on rauhoittunut viimeisen kahden viikon aikana koko maassa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedottavat.

Eroja alueiden välillä on kuitenkin edelleen, sillä eteläisessä Suomessa on paikoin suurempi ilmaantuvuus kuin muualla maassa.

Uusia tapauksia kirjataan tänään torstaina 55, mutta THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan tapaukset ovat useamman päivän ajalta.

Salmisen mukaan testausmäärät ovat kuitenkin laskeneet, mikä huolestuttaa hieman.

Valtaosalla alueista koronavirustartuntoja todetaan tällä hetkellä vähän ja epidemiatilanne on rauhallinen. Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku koko maassa on edelleen alle yhden, 0,55–0,70.

Pahimmassa leviämisvaiheessa ei ole enää yksikään alue Suomessa. Kiihtymisvaiheessa ovat pääkaupunkiseutu ja Keski-Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme sekä Keski-Pohjanmaa. Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla on voimassa etätyö- ja maskisuositus.

Kotimaassa saaduista tartunnoista tartunnanlähde saatiin selvitettyä kahdessa kolmesta tapauksesta. Ulkomailta saatujen koronatartuntojen osuus uusista tapauksista on edelleen kasvanut.

Vaikka epidemiatilanne on kesää kohden huomattavasti rauhoittunut, THL ja STM muistuttavat, että kesälläkin on hyvä muistaa huolellinen käsihygienia ja turvaväleistä huolehtiminen sekä testiin hakeutuminen, mikäli on lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita.

Myös Euroopassa koronatilanne on rauhoittunut.