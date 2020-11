Koronatilanne räjähti Tukholmassa, ennätyksiä ylitetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alueen sairaalat täyttyvät, ja testauskapasiteetti ei ole pystynyt vastaamaan tarpeeseen.

Koronavirustartunnat leviävät nyt nopeasti Tukholman alueella, kertoo Dagens Nyheter. Viime viikolla testattiin 42 000 ihmistä, joista 20,3 prosentin testitulos oli positiivinen.

Edellisellä viikolla positiivisten tulosten osuus oli 16,3 prosenttia ja sitä edellisellä viikolla 8,4 prosenttia.

– Ylitämme ennätykset joka viikko, sanoo Karoliinisen yliopistosairaalan laboratoriojohtaja Claes Ruth.

Tukholman alueen testauskapasiteetti ei ole marraskuun alussa pystynyt vastaamaan tarpeeseen, ja testauksia on jouduttu priorisoimaan muun muassa terveydenhuoltohenkilöstölle.

− Tarve on loputon ja paina on valtava. On varmaa, että kaikille, jotka testiin ovat hakeutuneet ei ole annettu siihen mahdollisuutta. Viikon lopulla kasvatamme testauskapasiteettiamme, Claes Ruth sanoo.

Pyrkimys on tehdä 50 000 testiä viikossa.

Samaan aikaan sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä Tukholmassa on kasvanut nopeasti. Alueen johtajaylilääkäri Johan Brattin mukaan sairaaloihin vastaanotettujen potilaiden määrä on tuplaantunut viikossa.