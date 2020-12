Koronatilanne pahenee Turussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemia on huonontunut merkittävästi kuluneen viikon aikana.

Ajalla 30.11.–6.12.2020 on todettu 154 koronatartuntaa. Turun ilmaantuvuusluku on viikon aikana noussut huolestuttavasti ja siksi jokaisen kuntalaisen pitää noudattaa annettuja varotoimia, Turun kaupunki tiedottaa.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi tiistaina, että Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheeseen.

– Jokaisen on syytä ottaa tilanne vakavasti ja kaikki koronavarotoimet käyttöön. Nyt tulee välttää kaikkia ylimääräisiä kontakteja, käyttää maskia, jäädä sairaana kotiin ja hakeutua koronatestiin, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa.

Koko maakunnan alueella merkittävä osa tartunnoista tulee lähipiiristä. Uusista koronatapauksista lähes kolmasosa liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin.

Turun kaupunki asetti laajoja rajoituksia ja suosituksia kaupungin palveluihin ja toimintaan viime keskiviikkona. Rajoitukset koskevat niin toisen asteen opiskelua kuin vapaa-aikatoimialan palveluita. Rajoitukset ovat voimassa 23.12. saakka.

Toisen asteen oppilaitokset ovat siirtyneet loppuvuodeksi etäopetukseen. Perusopetus toimii pääasiassa lähiopetuksessa. Yläkoulujen oppilaat käyttävät kasvomaskeja kaikilla oppitunneilla.

Kirjasto tarjoaa rajatut palvelut niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Lähikirjastojen omatoimiaika on pois käytöstä ja lukupaikat on suljettu. Tapahtumat ja ryhmäkäynnit toteutetaan ainoastaan virtuaalisesti.

Nuorisotilat ovat avoinna, mutta toimintaa on supistettu ja asiakasmääriä on rajoitettu. Toimintaa ja palvelua tarjotaan sekä livenä että verkossa. Museot on suljettu, orkesterin konsertit striimataan ja teatterin somenäyttämö tekee paluun esitystoiminnan ollessa keskeytettynä.

Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta on keskeytetty. Alle 20-vuotiaiden vuorot ja ohjattu toiminta jatkuvat. Harjoittelu tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia.

Uimahallit, kuntosalit ja jäähallit on suljettu yleisöltä. Aikuisten sisä- ja ulkoliikuntavuorot on peruttu lukuun ottamatta huippu-urheilutoimintaa. Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten. Kasvomaskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.

Vanhus- ja vammaispalveluiden ryhmätoimintoja rajataan. Hyvinvointikeskuksissa jatkavat omaishoitoa tukevat ryhmät.

Joulurauhan julistus ja Ekumeeninen joulu Suomen Turussa -tilaisuus järjestetään ilman yleisöä. Lasten uusivuosi -tapahtumaa ei järjestetä.

Suurin sallittu tapahtumien osallistujamäärä on sisätiloissa kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa 20 henkilöä.