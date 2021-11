Koronatilanne pahenee Oulussa – palvelukodissa yksi menehtynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oulun epidemiatilanne on kiihtymässä uusien tartuntojen määrän kasvaessa.

Oulun kaupungin mukaan sairaalahoidon tarve ei kuitenkaan ole kasvussa ja rokotekattavuus nousee. Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu arvioimaan tilannetta tiistaina.

Viikolla 43 rokotettiin 3080 henkilöä, joista noin 2 200 kakkosrokotetta, 780 ykkösrokotetta ja 79 kolmosrokotetta. Rokotustavoitteessa ovat ykkösannosten osalta kaikki yli 40-vuotiaat, ja toisen annoksen osalta yli 45-vuotiaat.

Eniten rokotustavoitteen alapuolella ovat ykkösannosten osalta 12-15-vuotiaat (74,2 %) ja 25-29-vuotiaat (77,9 %).

Viime viikon uusien tartuntojen määrä kasvoi Oulussa 48 prosenttia edelliseen viikkoon verrattuna. Altistuneiden määrä kasvoi noin 51 prosenttia. Ilmaantuvuus Oulussa oli sunnuntaina edeltävän 14 vuorokauden ajalta154 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tartuntoja oli viime viikolla 226, edellisellä viikolla 153.

Tartuntalähteinä viime viikolla olivat perheen sisäiset tartunnat (44 %), yksityiset tapaamiset (22 %). Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen osuus pieneni selvästi 18 prosenttiin.

Näytteenotto säilyi lähes ennallaan edellisen viikon tasolla. Positiivisten näytteiden osuus nousi selvästi 11,5 prosenttiin.

Palvelukoti Humana Kotikylä Lipporannassa on todettu viime viikonlopun aikana yksi uusi koronatartunta työntekijällä. Palvelukodissa on nyt todettu yhteensä seitsemän koronatartuntaa asukkailla ja kolme tartuntaa työntekijöillä. Yksi tartunnan saanut asukas on menehtynyt.

Rajakylän hoivan Sanninkodissa on todettu viime viikonlopun aikana kolme uutta koronatartuntaa asukkailla ja yksi uusi koronatartunta työntekijällä. Sanninkodissa on nyt todettu yhteensä kuusi koronatartuntaa asukkailla ja kaksi tartuntaa työntekijöillä.