Koronatilanne nyt: Muuntovirustapauksia yhteensä 232

Lähes kaikki tapaukset ovat niin kutsuttua viruksen brittivarianttia.

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikon koronatilannekatsauksen mukaan todettu yhteensä 232 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta. Luvut perustuvat maanantain tietoihin.

Näistä 214 on ollut viruksen niin kutsuttua brittivarianttia ja 18 eteläafrikkalaista varianttia. Muuntuneet virukset tarttuvat aiempaa herkemmin.

Muuntoviruslukuja pidetään epävarmoina. THL on myös kertonut aiemmin, ettei ole varmaa, leviääkö muuntunutta virusta jo väestössä vai onko todetuissa tapauksissa kyse edelleen tunnetuista matkustajista lähteneistä tartuntaketjuista.

Muuntuneita viruksia tunnistetaan sekvensoimalla eli määrittämällä koko viruksen perimä tai osa siitä. Kapasiteettia todeta muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja kasvatetaan THL:n mukaan jatkuvasti.

Uusia koronatartuntoja on ilmoitettu tänään 400. Yhteensä Suomessa on todettu 48 807 koronatartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on ollut 706. Tänään raportoitiin kolme uutta koronakuolemaa. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 116 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 16.

