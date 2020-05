”Koronatietoa on pantattu – jopa hyviä uutisia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat vaativat päätösten taustojen kertomista.

– ⁦@MarinSanna hallituksen korona­päätösten taustalla olevaa tietoa on pantattu, jopa hyvä uutinen tartuttavuus­luvusta jäi kertomatta, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ihmettelee Twitterissä.

Tämä on hänen mielestään avoimen yhteiskunnan arvojen vastainen linja.

Sarkomaa on jakanut Twitterissä Helsingin Sanomien uutisen, jossa hallituksen arvostellaan jättäneen kriisin kannalta olennaisia asioita kertomatta. Yksi tällainen on koronaviruksen tartuttavuusluku R0:n lasku alle yhden.

Asiaan kerrotaan kiinnitetyn huomiota vasta, kun sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä sairaaloissa alkoi laskea. Epidemian mallintajia on ohjeistettu olemaan kertomatta antamatta työstään tietoa ulos, ennen kuin hallitus on tehnyt niihin pohjautuneet päätökset. Nyt mallinnusten taustatiedot on luvattu.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra pitää tilannetta huolestuttavana.

– Hallitus on pantannut tietoa. Näissä olosuhteissa olisi hyvä, että eduskunnan eilen peruuntunut kyselytunti pidetään alkuviikosta tai pidennetään ensi torstain kyselytuntia. #avoimuus #vastuu, Jukka Kopra kommentoi Twitterissä.

Sarkomaan mukaan tietojen panttaamisen lisäksi myös tiedottamisen selkeyteen tulisi panostaa. Hänen mukaansa erityisesti sairaanhoidon ohjeistukset ovat edelleen puutteellisia.

– @KristaKiuru @THLorg Selkeät testausohjeet välttämättömyys! Hoivakotien hoitajilta edelleen viestiä: testeihin ei pääse, vaikka on oireita, Sarkomaa sanoo.

– Uudellemaalle tarvitaan lisää testauspisteitä. Koronaa ei taltuteta, ellemme tiedä missä se on.

