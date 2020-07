Koronatartuntoja yli 11 miljoonaa – tällainen on tilanne maailmalla

Yhdysvalloissa todettiin kolmatta päivää peräkkäin yli 50 000 uutta tartuntaa.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmassa nyt yli 11 miljoonaa, yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston ylläpitämä tilasto kertoo. Tartunnan saaneita on maailmassa kaikkiaan 11 093 182. Tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti tätä suurempi.

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, jossa virustartunnan on saanut lähes 2,8 miljoonaa ihmistä. Maassa on todettu CNN:n mukaan nyt kolmena peräkkäisenä päivänä yli 50 000 uutta tartuntaa. Kaikista maailman koronavirustartunnoista neljännes on todettu Yhdysvalloissa.

Toiseksi eniten tartuntoja on todettu Brasiliassa, jossa tartuntoja on yli 1,5 miljoonaa.

Uusia tartuntoja on todettu paljon myös esimerkiksi Perussa (295 599), Chilessä (288 089) sekä Meksikossa (245 251). CNN:n mukaan Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla virukseen on kuollut yli 121 000 ihmistä.

Kuolonuhrien määrä voi nousta arvioiden mukaan alueella lokakuun alkuun mennessä yli 438 000:een, CNN uutisoi Pan American Health Organizationin perusteella. Tämä tarkoittaisi noin 3 500 ihmisen kuolemaa joka päivä tästä hetkestä alkaen.

Laskelmaan sisältyy oletus siitä, että maissa noudatetaan ohjeistuksia.

Aasia

Venäjällä koronavirustartuntoja on kolmanneksi eniten maailmassa, kaikkiaan 673 564. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on yliopiston tietojen mukaan kuollut Venäjällä 10 011 ihmistä.

Intiassa on todettu 22 771 uutta koronavirustartuntaa, CNN uutisoi. Se on tällä hetkellä suurin maassa päivän aikana todettujen tartuntojen määrä. Intiassa tartuntoja on neljänneksi eniten maailmassa, yhteensä lähes 650 000. Viruksen vuoksi kuolleita on maassa 18 655.

Japanissa uusia koronavirustartuntoja kerrottiin perjantaina olevan 249. Tämä on CNN:n mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun maassa on todettu yli 200 uutta tartuntaa toukokuun alun jälkeen. Japanissa on todettu yhteensä 19 994 tartuntaa, joista 712 Diamond Princess -risteilyaluksella. Virukseen kuolleita on maassa yhteensä 990, joista 13 aluksella.

Etelä-Koreassa uusia koronavirustapauksia raportoitiin lauantaina 4. heinäkuuta 63. Niistä 36 on paikallista ja 27 muualta tullutta, CNN uutisoi. Maassa on nyt todettu yhteensä 13 030 tartuntaa ja sen vuoksi on kuollut 283 ihmistä.