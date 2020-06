Tartuntoja yli 10 miljoonaa, kuolleita lähes 500000

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joka neljäs tartunta on todettu Yhdysvalloissa.

Koronavirustartunnan saaneiden määrä ylitti maailmanlaajuisesti 10 miljoonan rajan. Tartunnan on yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston keräämän datan mukaan saanut nyt yhteensä 10 004 643 ihmistä. Todellisuudessa tartunnan saaneita on kuitenkin maailmassa todennäköisesti paljon tätä enemmän.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuolleiden määrä on yliopiston tietojen mukaan lähellä puolen miljoonan rajaa. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu maailmanlaajuisesti 499 296.

Tartuntojen ja kuolemantapausten osalta pahiten koronaviruksesta kärsivä maa on Yhdysvallat. Viruksen vuoksi on Yhdysvalloissa kuollut yli 125 500 ihmistä.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin tänään, että tartuntojen määrä on ohittanut Yhdysvalloissa 2,5 miljoonan rajan. Käytännössä siis 25 prosenttia, eli joka neljäs koronavirustartunnan saanut henkilö on yhdysvaltalainen.

Toiseksi pahiten koronaviruksen vuoksi on kärsinyt Brasilia, jossa tartunnat lasketaan Yhdysvaltojen tapaan miljoonissa. Brasiliassa tartuntoja on todettu noin 1,3 miljoonaa ja viruksen vuoksi on kuollut yli 57 000 ihmistä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koronavirustartuntojen huippua ei ole vielä ohitettu Keski- ja Etelä-Amerikassa, BBC kertoo.