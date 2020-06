Virustartunnat lähtivät uudelleen kasvuun Euroopassa

Uusien koronavirustartuntojen määrä kääntyi viime viikolla kasvuun ensimmäistä kertaa kuukausiin, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo.

WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Klugen mukaan Euroopassa todetaan joka päivä edelleen 20 000 uutta tartuntaa ja noin 700 kuolemantapausta.

– Viime viikolla, tartuntojen määrät nousivat Euroopassa ensimmäistä kertaa kuukausiin. Olen viikkoja puhunut riskeistä, joita koronatoimenpiteiden mukauttamiseen liittyy, Hans Kluge totesi torstaina pidetyssä tilannekatsauksessa.

– Muutamassa Euroopan maassa, riski [tartuntojen kääntymisestä nousuun] on nyt muuttunut todellisuudeksi – 30 maassa on nähty tartunnoissa kumulatiivista kasvua viimeisen kahden viikon aikana.

Näistä yhdessätoista tartuntojen määrät ovat hänen mukaansa kiihtyneet niin paljon, että maiden terveydenhuoltojärjestelmät uhkaavat olla pian uudestaan koetuksella, jos tartuntojen lisääntymiseen ei reagoida.

Kluge mainitsee Saksan, Puolan ja Espanjan esimerkiksi maista, joissa on nyt todettu suuria tautiryvästymiä. Hän kehuu maita nopeasta ja tehokkaasta reagoinnista.

– Uusia tautiryppäitä on hallittu nopeilla ja kohdennetuilla toimenpiteillä, Kluge sanoi.

— WHO/Europe (@WHO_Europe) June 25, 2020