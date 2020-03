Koronatartunnat kiihtyivät Saksassa

Saksassa vahvistetut 5448 uutta koronavirustartuntaa ovat herättäneet huolia epidemian yltymisestä.

Neljän päivän vertailussa on nähty jopa merkkejä eksponentiaalisesta kasvusta, vaikka tiukemmat rajoitustoimenpiteet ovat olleet voimassa jo kymmenen päivää.

Nousua on selitetty myös testimäärien lisääntymisellä ja aiemmin piilossa olleiden tapausten paljastumisella. Rajoitusten tehon on huomautettu näkyvän vasta pidemmällä viiveellä.

Maan terveysviranomaisten mukaan sairastuneita on nyt yhteensä 41 768 ja kuolleita 229 henkeä. Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on yli 466 000.

Robert Koch -instituutin seurannan mukaan tartuntojen suhteellinen kasvu on jo hidastunut. Covid-19-tapausten kokonaismäärä kasvoi maanantaina 22 prosentilla, tiistaina 21 prosentilla, keskiviikkona 15 prosentilla ja torstaina 16 prosentilla.

Deutsche Wellen haastatteleman virologi Christian Drostenin mukaan korkea testausmäärä selittää ainakin osittain Saksan alhaisia kuolleisuuslukuja. Testejä on tehty jopa 500 000 kappaletta viikossa.

Saksassa koronavirus on iskenyt tähän mennessä Italiaa nuorempaan väestönosaan.

"almost back to an exponential growth" ist genau, was es trifft. pic.twitter.com/8EbUJtfG3P

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 26, 2020