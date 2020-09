Koronatartunnan saanut kävi ravintoloissa, 15 jatkotartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lahtelaisravintoloissa käynyt henkilö oli tartuttavuusaikanaan oireeton.

Päijät-Hämeessä varmistui sunnuntaina kaikkiaan 11 uutta koronavirustartuntaa, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoo tiedotteessaan.

Osa tartunnoista liittyi ketjuun, jossa koronavirukseen sairastunut oli vieraillut kahdessa lahtelaisravintolassa tartuttavuusaikanaan. Hän oli ravintolassa käydessään vielä täysin oireeton.

Yhteensä näitä ravintolaperäisiä tartuntoja on nyt todettu 12. Lisäksi niistä on seurannut kolme jatkotartuntaa sairastuneiden lähipiiriin kuuluville.

Tartunnat tapahtuivat Pikku Hanhi- ja Armas-ravintoloissa elokuun 29. ja 30. päivän välisenä yönä.

Yhtymä ohjaa koronavirustestiin Päivystysapu 116117:ään soittavista myös oireettomat henkilöt, jos he ovat käyneet ravintoloissa kyseisenä aikana.

Päijät-Hämeessä todettujen koronatartuntojen kokonaismäärä oli maanantaiaamuna 153.

Yhteensä karanteenissa on Päijät-Hämeessä hiukan yli 200 ihmistä. Yksi henkilö on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa. Koronavirusnäytteitä on otettu yhteensä 18 927.