Koronatapauksia yhteensä 4695, menehtyneitä 193

Uusia koronatapauksia todettiin 119.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronatapauksia oli todettu maanantaina puoli viiteen iltapäivällä mennessä yhteensä 4 695. Uusia tartuntoja eilisestä on kirjattu 119.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 193. Toistaiseksi 144 kuolleesta on THL:n mukaan saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia.

Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Ikäryhmissä 30–39-vuotta, 40-49-vuotta ja 50-59-vuotta kuolleita on kussakin alle viisi, 60–69-vuotiaita kuolleita on yhdeksän, 70-79-vuotiaita on 29, 80-89-vuotiaita on 69, yli 90-vuotiaita on 32. Kuolleiden tarkkaa määrää ei kerrota, mikäli heitä on ikäryhmässä alle viisi. Verkkouutiset avaa linjauksen taustoja täällä.

Kuolleista yli 90 prosentilla kerrotaan olleen yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 500. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa. Arviota päivitetään tilannekatsaukseen kahdesti viikossa.

Koronanäytteitä on maanantai-iltapäivään mennessä testattu yhteensä 82 400. Uusia testejä kirjattiin noin 2 100. Testauskapasiteetiksi kerrotaan tällä hetkellä yli 5 000 näytettä päivässä. THL:n mukaan kapasiteettia kasvatetaan jatkuvasti.