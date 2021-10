Koronasulku rokottamattomille? Tehohoidon tarve nousee Itävallassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusista rajoitustoimista päätetään sairaalahoidon kuormittumisen perusteella.

Itävallan liittokansleri Alexander Schallenberg on varoittanut koronavirustilanteen heikkenemisestä ja mahdollisesta talviaallosta. Hän muistutti tiedotustilaisuudessa, ettei viruksesta ole päästy vielä eroon.

– Olemme joutumassa rokottamattomien pandemiaan, Schallenberg totesi.

Uusiin rajoitustoimiin ryhdytään, jos teho-osastolla olevien määrä nousee nykyisestä 220 potilaasta 500 potilaseen. Raja tarkoittaisi, että Itävallan tehohoidon kapasiteetista olisi käytössä 25 prosenttia.

Tällöin pääsy liiketiloihin, ravintoloihin ja hotelleihin rajattaisiin vain rokotetuille sekä henkilöille, jotka ovat aiemmin sairastaneet koronaviruksen aiheuttaman infektion.

Asiantuntijat ovat varoittaneet tilanteen heikkenemisestä, sillä ilmaantuvuusluku on ollut nopeassa nousussa viime viikkojen aikana. Rokotustahti on hyytynyt, ja vasta 62,2 prosenttia Itävallan väestöstä on saanut täyden rokotesuojan.

Euroopan ja Yhdysvaltojen epidemiatilanteet ovat menneet syksyn aikana eri suuntiin. Tartuntamäärät ovat laskeneet Yhdysvalloissa jopa 50 prosenttia syyskuun huipputasolta.

New York Times -lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan uusimman aallon taustalla oli rajoitustoimien liian varhainen purkaminen. Herkästi leviävä deltamuunnos aiheutti ensimmäisen tartunta-aallon Missourin osavaltiossa.

– Tulipalo pääsi syttymään siellä ja levisi pian muihin paikkoihin, Northeastern-yliopiston tutkija Alessandro Vespignani sanoo.