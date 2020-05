Koronasta varoittavat mikrosirut lapsiin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Israelin pääministerin mukaan yksinkertaiset laitteet muistuttaisivat turvaväleistä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kohauttanut ehdotuksellaan kouluihin ja päiväkoteihin palaavien lasten tarkkailemiseksi.

Netanjahun mukaan maan terveysministeriö voisi hyödyntää uutta teknologiaa koronavirusrajoitteiden poiston yhteydessä. Pieni laite ilmoittaisi varoitusäänellä turvavälien laiminlyönnistä.

– Keskustelin teknologiajohtajiemme kanssa sensorien kaltaisista laitteista, joihin Israel on erikoistunut. Jokaisella henkilöllä ja kaikilla lapsilla – haluan sen lapsille ensin – olisi sensori, joka hälyttäisi liian lähelle mentäessä. Kuten autoissakin, pääministeri sanoi Jerusalem Post -lehden mukaan.

Tietoturva-asiantuntijat ovat lytänneet ajatuksen epäkäytännöllisenä ja vaarallisena.

– Teoreettisessa mielessä ymmärrän idean. Etäisyyden havaitsevia mikrosiruja on ajoneuvoissa, mutta niiden käyttäminen ihmisissä olisi eri asia, kyberasiantuntija Einat Meron sanoo Ynet-sivustolle.

Hänen mukaansa sensorit voisivat olla alttiita tietomurroille.

– Järjestelmässä tieto lasten sijainnista ladattaisiin internetiin. Jos pedofiili murtautuisi järjestelmään, voisi hän vaania lapsia koulujen ulkopuolella, seurata heitä ja jakaa tietoja muihin alustoihin. Voiko valtio ottaa tästä vastuun, Meron kysyy.

Pääministerin toimisto tarkensi, ettei kyseessä olisi keskitetty tietokanta. Yksinkertaiset laitteet ilmoittaisivat esimerkiksi äänimerkillä henkilöiden välisestä etäisyydestä.

– Se olisi vapaaehtoinen toimenpide, joka auttaisi lapsia noudattamaan turvavälejä. Hieman kuten Mobileye-järjestelmä autoissa, tiedottaja sanoi.

Israelissa on kohuttu poliisin Eagle Eye -tietokannasta, johon on kerätty tietoja ajoneuvojen liikkeistä. ACRI-kansalaisjärjestö on vaatinut poliisiviranomaisia paljastamaan operaation todellisen laajuuden.