Koronasta tuli rokottamattomien epidemia

Rokottamattomat koronapotilaat pakottavat HUSin lykkäämään muiden potilaiden hoitoja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri alkaa julkaista tiedot siitä, ovatko sairaalahoitoon päätyneet koronapotilaat saaneet rokotuksen. HUS julkaisee tiistaisin internetsivuillaan tiedon edellisen viikon aikana osastohoitoon tulleiden potilaiden rokotustilanteesta.

Koronaan sairastuu yhä useammin rokottamaton henkilö.

– Koronavirusepidemia on nyt rokottamattomien epidemia. Rajoitusten purkamisen myötä rokottamattomat ovat aiempaa suuremassa riskissä saada tartunta ja osa heistä tulee tarvitsemaan sairaalahoitoa, sanoo HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen.

Hänen mukaansa suurin osa sairaalahoitoon joutuneista koronaviruspotilaista on joko täysin rokottamattomia tai saanut vain yhden rokotteen. Sairaalahoitoon on päätynyt myös kaksi annosta saaneita ihmisiä. Suurimmalla osalla heistä on kuitenkin jokin sairaus tai sairauteen liittyvä hoito, joka on heikentänyt rokotteen tehoa tai lisännyt vakavan koronavirustaudin riskiä.

– Ikääntyneillä ja sairautensa tai lääkehoidon takia riskiryhmiin kuuluvilla koronavirusrokotteen teho on perustervettä ja työikäistä väestöä heikompi, Järvinen sanoo.

HUSin alueella asuu noin 455 000 täysin rokottamatonta henkilöä. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 41 potilasta, joista 11 saa tehohoitoa. Näin suuri potilasmäärä johtaa siihen, että muiden potilaiden hoitoa pitää lykätä.

– Näin suurella koronaviruspotilasmäärällä alkaa olla jo vaikutusta muiden potilaiden hoitoon. Pyrimme siirtämään tehohoitoa vaativia koronaviruspotilaita muihin sairaanhoitopiireihin, mutta jos tämä ei onnistu, joudumme pian siirtämään HUSin alueen muiden potilaiden leikkauksia, jos he tarvitsevat toimenpiteen jälkeen tehohoitoa, sanoo johtajaylilääkäri Jari Petäjä tiedotteessa.