Koronasta päänvaivaa muslimien paastokuukaudelle

Uskonnollinen paastokuukausi eli ramadan on alkanut.

Suurten tartunta- ja kuolleisuuslukujen Yhdysvalloissa asuu kaikkiaan yli 3,5 miljoonaa muslimia, joiden uskonnollinen paastokuukausi eli ramadan on alkanut. Toukokuun loppupuolelle kestävän ramadanin aikana muslimit saavat syödä vain auringonlaskun aikana.

New Yorkissa lääkärinä toimiva Ahmed Hozain kertoo joutuneensa koronan aikana tekemään 15 tuntisia työpäiviä. Hän on tottunut paastoamaan lapsesta asti.

Hozainin mukaan hänellä on edelleen tarkoituksena noudattaa valoisan ajan paastoa koko kuukauden ajan, mutta tällä kertaa hän on tarpeen vaatiessa valmis tekemään poikkeuksia. Monien muiden muslimilääkärien ja hoitajien tavoin hän sanoo koronan kiireiden tuoneen ”tankkauksen” tarvetta myös paiväsaikaan.

Samanlaisia lausuntoja kuulee myös useilta maailman suurimman muslimimaa Indonesian sairaanhoitajilta ja lääkäreiltä. Tartunta- ja kuolleisuusluvut ovat olleet Indonesiassa jyrkässä nousussa ja maassa toimivien muslimijärjestöjen useat johtajat ovat antaneet tukensa joustavuudelle määräysten noudattamisessa.

Tuki on ollut sairaalahenkilökunnalle tärkeää valtiossa, jossa tiukan linjan islamistit ovat viime vuosina pyrkineet nostamaan päätään omia ohjeitaan antamalla ja myös ihmisten käyttäytymistä tarkkailevia katupartioita järjestämällä.

New Yorkin Hozain sanoo, että hänen ensimmäinen velvollisuutensa on suojella elämää, jolloin paaston säännöistä voi tinkiä vaikka se omantunnon tuskia aiheuttaisikin. Hän uskoo myös hoitohenkilökunnan työpaikallaan pyrkivän huolehtimaan toisistaan niin, ettei kukaan väsähdä sairaalatyössä ramadanin tai muiden sääntöjen noudattamisen takia.

Erityisesti maissa, joissa muslimit ovat uskonnollinen vähemmistö, monet heistä ovat jo vuosia ottaneet itselleen tulkintaoikeuden ramadanin sääntöjen noudattamisessa. Jotkut eivät esimerkiksi Suomessa tai muualla Euroopassa vietä paastokuukautta ollenkaan. Yleisempää tällainen ratkaisu on jo lapsina tai nuorina Eurooppaan muuttaneiden keskuudessa. He eivät vanhemman väestön tavoin ole tottuneet ramadanin sääntöihin tai kontrolliin.

Koronan takia kuluva vuosi on tosin tuonut täysin uudet säännöt koko muslimimaailmaan. Massoittain ihmisiä yhteen kokoavat pyhiinvaellusmatkat on kielletty ja useimmat moskeijat on suljettu.

Turkissa perinteiset yölliset lounasteltat ja aamiaistarjoilut on kielletty, Egyptissä köyhien perinteiset yölliset hyväntekeväisyyteen perustavat ruokapöydät loistavat nyt poissaolollaan ja Saudi-Arabia on kieltänyt viisumit Mekkaan ja Mediaan pyhiinvaellus matkoille pyrkiviltä. Iranissa moskeijoiden sulkuaikaa on jatkettu ja Pakistanissa ihmiset päästetään sikäläisille islamin pyhille paikoille rukoilemaan vain viittä ihmistä pienemmissä joukoissa.

Ramadan-kuukausi päättyy kolme päivää kestävään Idul Fitri juhlaan, jolloin muslimit kokoontuvat suurin joukoin juhlimaan.

Tänä vuonna Idul Fitri merkitsee monille kuitenkin pettymyksen aikaa, koska kaikkialla siihen liittyvää juhlintaa suunnitellaan ainakin rajoitettavaksi. Indonesiassa hallitus suunnittelee jopa kieltävänsä Idul Fitri juhlat. Arabimaissa sallittaneen vain pienet kokoontumiset ja Britanniassa imaamien neuvosto on tuominnut esiin tulleet suunnitelmat suuremmista kokoontumisista.